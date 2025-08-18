Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Земная атмосфера
Земная атмосфера
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:54

Загадка австралийской соли: внутри скрыт воздух, который изменит историю Земли

Австралийская соль хранила секрет атмосферы возрастом 815 миллионов лет

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сделали важное открытие, обнаружив один из древнейших образцов воздуха на Земле. Возраст образца, заключенного в скале, превышает 800 миллионов лет, что позволяет получить новые данные о составе атмосферы нашей планеты в далеком прошлом.

При изучении древней атмосферы ученым приходится сталкиваться с трудностями, поскольку прямых доказательств, как правило, не существует. Основным методом до сих пор было изучение косвенных свидетельств, таких как состав горных пород. Однако, этот метод может давать неточные результаты.

Другим методом является изучение пузырьков воздуха, заключенных в полярных льдах. Эти пузырьки содержат информацию о составе атмосферы в момент их формирования, включая морскую соль, вулканический пепел, сажу от лесных пожаров и другие свидетельства доисторических катаклизмов. Однако, возраст самых старых образцов, полученных таким способом, не превышает 5 миллионов лет.

Уникальная находка: образцы в австралийской соли

В ходе нового исследования ученые получили возможность изучить атмосферу, царившую на планете около 815 миллионов лет назад. Для этого они использовали образцы каменной соли (галита), добытые из скважины в Австралии еще в 2016 году.

Галит — это минерал, который обладает способностью сохранять внутри себя небольшие включения, содержащие крошечные пузырьки газа. Именно эти пузырьки представляют огромную ценность для ученых, поскольку они содержат образцы древнего воздуха.

Процесс извлечения газа из образцов галита был довольно сложным. Ученые поместили образцы в вакуумную камеру, где они измельчили их на мелкие кусочки, что позволило высвободить содержащийся внутри газ.

Анализ состава: использование масс-спектрометров

После извлечения газа ученые использовали масс-спектрометры для анализа его состава. Этот метод позволяет определить количество различных газов, присутствующих в образце древнего воздуха.

Результаты исследования показали, что уровень кислорода в древней атмосфере Земли был примерно вдвое ниже, чем сегодня, составляя 10,3 — 13,4%. Этот уровень был достаточным для выживания животных.

Предыдущие представления: заниженная оценка кислорода

Это открытие стало неожиданностью для ученых, так как ранее считалось, что количество кислорода в атмосфере в этот период истории Земли не превышало 2%. Полученные данные заставляют пересмотреть представления о развитии жизни на планете.

Данное открытие открывает новые перспективы для изучения эволюции жизни на Земле. Более высокий уровень кислорода мог способствовать появлению и развитию более сложных форм жизни.

Изучение древней атмосферы помогает ученым лучше понять процессы, влияющие на климат нашей планеты. Это позволяет делать более точные прогнозы относительно будущих изменений климата.

Интересные факты об атмосфере:

Атмосфера Земли состоит из пяти слоев: тропосферы, стратосферы, мезосферы, термосферы и экзосферы.
Атмосфера защищает Землю от метеоритов и солнечной радиации.
Плотность атмосферы уменьшается с высотой.
Атмосфера является источником многих природных явлений, таких как ветер, дождь и снег.

Открытие древнейшего образца воздуха, заключенного в скале возрастом более 800 миллионов лет, — это важный шаг в изучении истории Земли. Полученные данные позволяют пересмотреть существующие представления об атмосфере в далеком прошлом и лучше понять процессы, влияющие на эволюцию жизни и климат нашей планеты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Парадокс Арктики: почему медузы разные по обе стороны границы сегодня в 5:14

Глубоководный раскол: загадочное разделение популяции медуз ошеломило ученых

В Арктике обнаружена невидимая граница, разделяющая популяции медуз *Botrynema brucei ellinorae*. Что влияет на их разделение и какие тайны скрывает океан?

Читать полностью » Учёные раскрыли структуру джета блазара PKS 1424+240 после 15 лет наблюдений сегодня в 4:23

Гигантская струя из чёрной дыры открыла загадку, пугающую астрономов

Учёные получили потрясающее изображение блазара PKS 1424+240, прозванного «Оком Саурона». Снимок помогает раскрыть тайну загадочных нейтрино.

Читать полностью » Археологи: древние люди переносили камни за 10 км уже 3 млн лет назад сегодня в 3:11

Миллионы лет назад предки человека сделали то, чего не ожидал никто — доказательства нашли в Кении

Археологи нашли доказательства того, что древние предки человека начали планировать наперёд и переносить камни за десятки километров намного раньше, чем считалось.

Читать полностью » Исследователи IBEC показали процесс прикрепления человеческого эмбриона к эндометрию в реальном времени сегодня в 2:11

Имплантация эмбриона раскрыла неожиданный секрет начала беременности

Учёные впервые сняли процесс имплантации человеческого эмбриона в реальном времени. Это открытие может изменить подход к лечению бесплодия.

Читать полностью » Археологи ArcheoScan обнаружили в центре Гданьска надгробие рыцаря XIII века сегодня в 1:26

На месте старой крепости обнаружили захоронение с загадкой прошлого

В центре Гданьска под магазином мороженого нашли гробницу XIII века с редкой резной плитой, которая пролежала в земле столетия и сохранила образ рыцаря.

Читать полностью » Исследователи в Пекине синтезировали гексагональный алмаз, потенциально прочнее природного сегодня в 0:22

Метеорит подарил миру кристалл, который может переписать историю технологий

Учёные впервые синтезировали крупный метеоритный алмаз. Новый материал обещает превзойти прочность обычных алмазов и найти применение в будущем.

Читать полностью » Британские исследователи нашли следы рек возрастом 80 млн лет в Антарктиде вчера в 23:13

Скрытые реки: как Антарктида может изменить наше понимание климата

Подо льдами Антарктиды найдены следы древних рек, которые миллионы лет назад влияли на климат Земли. Учёные раскрывают их роль в глобальных процессах — тогда и сейчас.

Читать полностью » Учёные обнаружили антибиотики в археях — древних микробах-экстремофилах вчера в 23:05

Конец эры антибиотиков? Спасение может прийти от самых неожиданных существ

Учёные обнаружили, что археи — древние микробы-экстремалы — вырабатывают уникальные антибиотики. Новые соединения убивают даже устойчивые к лекарствам бактерии. Возможно, это прорыв в борьбе с супербактериями.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Моторист автосервиса объяснил, как безопасно мыть двигатель автомобиля
Еда

Быстрая закуска из свежих огурцов с укропом и чесноком готовится за 15 минут
Спорт и фитнес

Медведев проиграл 85-й ракетке мира Уолтону во втором круге турнира в Цинциннати
Красота и здоровье

Психолог Барретт назвала факторы риска разговоров во сне — стресс, недосып и алкоголь
Культура и шоу-бизнес

Bloomberg: американская киноакадемия рассматривает YouTube среди претендентов на показ "Оскара"
Красота и здоровье

Эндокринолог Матвеева рассказала, как стресс приводит к набору веса
Туризм

Туристический сезон на Камчатке 2025: маршруты, логистика и правила посещения заповедников
Садоводство

Орхидеи желтеют при застое влаги и нехватке воздуха у корней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru