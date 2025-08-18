Загадка австралийской соли: внутри скрыт воздух, который изменит историю Земли

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сделали важное открытие, обнаружив один из древнейших образцов воздуха на Земле. Возраст образца, заключенного в скале, превышает 800 миллионов лет, что позволяет получить новые данные о составе атмосферы нашей планеты в далеком прошлом.

При изучении древней атмосферы ученым приходится сталкиваться с трудностями, поскольку прямых доказательств, как правило, не существует. Основным методом до сих пор было изучение косвенных свидетельств, таких как состав горных пород. Однако, этот метод может давать неточные результаты.

Другим методом является изучение пузырьков воздуха, заключенных в полярных льдах. Эти пузырьки содержат информацию о составе атмосферы в момент их формирования, включая морскую соль, вулканический пепел, сажу от лесных пожаров и другие свидетельства доисторических катаклизмов. Однако, возраст самых старых образцов, полученных таким способом, не превышает 5 миллионов лет.

Уникальная находка: образцы в австралийской соли

В ходе нового исследования ученые получили возможность изучить атмосферу, царившую на планете около 815 миллионов лет назад. Для этого они использовали образцы каменной соли (галита), добытые из скважины в Австралии еще в 2016 году.

Галит — это минерал, который обладает способностью сохранять внутри себя небольшие включения, содержащие крошечные пузырьки газа. Именно эти пузырьки представляют огромную ценность для ученых, поскольку они содержат образцы древнего воздуха.

Процесс извлечения газа из образцов галита был довольно сложным. Ученые поместили образцы в вакуумную камеру, где они измельчили их на мелкие кусочки, что позволило высвободить содержащийся внутри газ.

Анализ состава: использование масс-спектрометров

После извлечения газа ученые использовали масс-спектрометры для анализа его состава. Этот метод позволяет определить количество различных газов, присутствующих в образце древнего воздуха.

Результаты исследования показали, что уровень кислорода в древней атмосфере Земли был примерно вдвое ниже, чем сегодня, составляя 10,3 — 13,4%. Этот уровень был достаточным для выживания животных.

Предыдущие представления: заниженная оценка кислорода

Это открытие стало неожиданностью для ученых, так как ранее считалось, что количество кислорода в атмосфере в этот период истории Земли не превышало 2%. Полученные данные заставляют пересмотреть представления о развитии жизни на планете.

Данное открытие открывает новые перспективы для изучения эволюции жизни на Земле. Более высокий уровень кислорода мог способствовать появлению и развитию более сложных форм жизни.

Изучение древней атмосферы помогает ученым лучше понять процессы, влияющие на климат нашей планеты. Это позволяет делать более точные прогнозы относительно будущих изменений климата.

Интересные факты об атмосфере:

Атмосфера Земли состоит из пяти слоев: тропосферы, стратосферы, мезосферы, термосферы и экзосферы.

Атмосфера защищает Землю от метеоритов и солнечной радиации.

Плотность атмосферы уменьшается с высотой.

Атмосфера является источником многих природных явлений, таких как ветер, дождь и снег.

Открытие древнейшего образца воздуха, заключенного в скале возрастом более 800 миллионов лет, — это важный шаг в изучении истории Земли. Полученные данные позволяют пересмотреть существующие представления об атмосфере в далеком прошлом и лучше понять процессы, влияющие на эволюцию жизни и климат нашей планеты.