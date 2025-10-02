Китайцы были впереди планеты всей: древние бобы доказывают это
Археологи в провинции Шаньдун нашли одни из древнейших свидетельств употребления адзуки — красных бобов, до сих пор популярных в азиатской кухне. Обугленные семена, найденные на неолитическом поселении Сяогао, прошли радиоуглеродный анализ: их возраст составил от 8 до 9 тысяч лет.
Учёные считают, что жители культуры Хоули могли уже тогда выращивать это растение, однако убедительных доказательств одомашнивания пока нет: семена по размеру не отличаются от дикорастущих.
Что такое адзуки
Адзуки (Vigna angularis) относится к семейству бобовых и считается одной из ключевых зернобобовых культур Восточной Азии. Сегодня эти бобы особенно популярны в Китае и Японии. По данным 2019-2020 годов, в Китае собрали около 260 тысяч тонн урожая, в Японии — 140 тысяч тонн.
Из адзуки готовят супы, каши, закуски и десерты. В Японии сладкая паста из этих бобов (анко) — основа для моти, доръяки и других традиционных лакомств. Высокое содержание белка и минералов делает адзуки важной частью питания.
Древние находки
Первые свидетельства использования дикорастущих семян относятся к периоду более 10 тысяч лет назад. Но точное время, когда люди начали их целенаправленно выращивать, до сих пор вызывает споры.
-
Одни исследователи считают, что процесс начался в Китае.
-
Другие указывают на Японию, где археологические находки подтверждают культивацию 6-4 тысячи лет назад.
-
В Корее выращивание адзуки фиксируется с 5-2,6 тысяч лет назад.
Памятник Сяогао
Поселение эпохи раннего неолита связано с культурой Хоули (9-7 тыс. лет назад). Её представители занимались охотой, рыболовством и собирательством, но также выращивали просо, рис, сою и чумизу.
В 2017 году на раскопках нашли:
-
остатки жилищ и очагов;
-
керамику и каменные орудия;
-
более 32 тысяч обугленных растительных остатков.
Среди них выделили около 6,7 тысячи зерновых и бобовых, множество желудей и орехов, а также 45 обугленных семян адзуки.
Датировка находок
Для двух образцов бобов применили радиоуглеродный анализ. Результаты:
-
7,9-8 тысяч лет назад,
-
8,7-9 тысяч лет назад.
Эти даты согласуются с периодом существования культуры Хоули и подтверждают, что уже тогда адзуки входили в рацион.
Сравнение по регионам
|Регион
|Начало выращивания
|Данные
|Китай
|~3 тыс. лет назад (по ряду исследований)
|Археологические остатки, палеоботаника
|Япония
|6-4 тыс. лет назад
|Семена культурного типа
|Корея
|5-2,6 тыс. лет назад
|Следы в погребениях и поселениях
|Сяогао (Шаньдун)
|9-8 тыс. лет назад
|Обугленные бобы, возможно — дикие
Как проходило исследование
-
Отбор обугленных семян в культурных слоях.
-
Сортировка и идентификация с помощью морфологии.
-
Отправка образцов на радиоуглеродное датирование.
-
Сопоставление с остатками других культурных растений.
-
Интерпретация результатов с точки зрения доместикации.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать любые древние находки адзуки доказательством земледелия.
-
Последствие: искажение картины происхождения культурных растений.
-
Альтернатива: анализировать размер и морфологию семян, искать признаки селекции.
А что если…
А что если адзуки использовали не только как пищу? Возможно, бобы имели ритуальное значение или применялись в лекарственных целях. Не исключено, что именно эти дополнительные функции способствовали их сохранению в рационе и последующей доместикации.
Плюсы и минусы открытия
|Плюсы
|Минусы
|Самые древние находки адзуки в Восточной Азии
|Нет признаков отличия от дикорастущих семян
|Подтверждение разнообразного рациона культуры Хоули
|Невозможно доказать культивацию в этот период
|Вклад в изучение раннего земледелия в бассейне Хуанхэ
|Всего 45 семян — малая выборка
FAQ
Что такое культура Хоули?
Археологическая культура раннего неолита Китая (9-7 тыс. лет назад). Люди вели смешанное хозяйство: земледелие, охота и собирательство.
Можно ли утверждать, что адзуки выращивали 9 тысяч лет назад?
Нет, пока доказательства слабые. Найденные семена могли быть дикорастущими.
Что лучше доказывает доместикацию — находки семян или археоботанический анализ?
Семена дают материал, но ключевую роль играют морфология и генетика.
Мифы и правда
-
Миф: все бобы адзуки — результат древнего земледелия.
-
Правда: дикие формы использовались людьми задолго до культивации.
-
Миф: бобы начали выращивать только в Китае.
-
Правда: Япония и Корея тоже были центрами раннего земледелия.
-
Миф: археологи могут сразу отличить культурное семя от дикого.
-
Правда: это требует сложного морфологического и генетического анализа.
3 интересных факта
-
В современной Японии адзуки — второй по популярности боб после сои.
-
В Китае бобы символизировали здоровье и долголетие.
-
Радиоуглеродный анализ позволяет датировать находки возрастом до 50 тыс. лет.
Исторический контекст
10 тыс. лет назад — люди использовали дикорастущие семена адзуки.
9-7 тыс. лет назад — культура Хоули в бассейне Хуанхэ.
6-4 тыс. лет назад — начало выращивания адзуки в Японии.
3 тыс. лет назад — распространение культивированной формы в Китае.
2025 год — публикация исследования об остатках из Сяогао.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru