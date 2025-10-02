Китайцы были впереди планеты всей: древние бобы доказывают это

Археологи в провинции Шаньдун нашли одни из древнейших свидетельств употребления адзуки — красных бобов, до сих пор популярных в азиатской кухне. Обугленные семена, найденные на неолитическом поселении Сяогао, прошли радиоуглеродный анализ: их возраст составил от 8 до 9 тысяч лет.

Учёные считают, что жители культуры Хоули могли уже тогда выращивать это растение, однако убедительных доказательств одомашнивания пока нет: семена по размеру не отличаются от дикорастущих.

Что такое адзуки

Адзуки (Vigna angularis) относится к семейству бобовых и считается одной из ключевых зернобобовых культур Восточной Азии. Сегодня эти бобы особенно популярны в Китае и Японии. По данным 2019-2020 годов, в Китае собрали около 260 тысяч тонн урожая, в Японии — 140 тысяч тонн.

Из адзуки готовят супы, каши, закуски и десерты. В Японии сладкая паста из этих бобов (анко) — основа для моти, доръяки и других традиционных лакомств. Высокое содержание белка и минералов делает адзуки важной частью питания.

Древние находки

Первые свидетельства использования дикорастущих семян относятся к периоду более 10 тысяч лет назад. Но точное время, когда люди начали их целенаправленно выращивать, до сих пор вызывает споры.

Одни исследователи считают, что процесс начался в Китае.

Другие указывают на Японию, где археологические находки подтверждают культивацию 6-4 тысячи лет назад.

В Корее выращивание адзуки фиксируется с 5-2,6 тысяч лет назад.

Памятник Сяогао

Поселение эпохи раннего неолита связано с культурой Хоули (9-7 тыс. лет назад). Её представители занимались охотой, рыболовством и собирательством, но также выращивали просо, рис, сою и чумизу.

В 2017 году на раскопках нашли:

остатки жилищ и очагов;

керамику и каменные орудия;

более 32 тысяч обугленных растительных остатков.

Среди них выделили около 6,7 тысячи зерновых и бобовых, множество желудей и орехов, а также 45 обугленных семян адзуки.

Датировка находок

Для двух образцов бобов применили радиоуглеродный анализ. Результаты:

7,9-8 тысяч лет назад,

8,7-9 тысяч лет назад.

Эти даты согласуются с периодом существования культуры Хоули и подтверждают, что уже тогда адзуки входили в рацион.

Сравнение по регионам

Регион Начало выращивания Данные Китай ~3 тыс. лет назад (по ряду исследований) Археологические остатки, палеоботаника Япония 6-4 тыс. лет назад Семена культурного типа Корея 5-2,6 тыс. лет назад Следы в погребениях и поселениях Сяогао (Шаньдун) 9-8 тыс. лет назад Обугленные бобы, возможно — дикие

Как проходило исследование

Отбор обугленных семян в культурных слоях. Сортировка и идентификация с помощью морфологии. Отправка образцов на радиоуглеродное датирование. Сопоставление с остатками других культурных растений. Интерпретация результатов с точки зрения доместикации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать любые древние находки адзуки доказательством земледелия.

Последствие: искажение картины происхождения культурных растений.

Альтернатива: анализировать размер и морфологию семян, искать признаки селекции.

А что если…

А что если адзуки использовали не только как пищу? Возможно, бобы имели ритуальное значение или применялись в лекарственных целях. Не исключено, что именно эти дополнительные функции способствовали их сохранению в рационе и последующей доместикации.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Самые древние находки адзуки в Восточной Азии Нет признаков отличия от дикорастущих семян Подтверждение разнообразного рациона культуры Хоули Невозможно доказать культивацию в этот период Вклад в изучение раннего земледелия в бассейне Хуанхэ Всего 45 семян — малая выборка

FAQ

Что такое культура Хоули?

Археологическая культура раннего неолита Китая (9-7 тыс. лет назад). Люди вели смешанное хозяйство: земледелие, охота и собирательство.

Можно ли утверждать, что адзуки выращивали 9 тысяч лет назад?

Нет, пока доказательства слабые. Найденные семена могли быть дикорастущими.

Что лучше доказывает доместикацию — находки семян или археоботанический анализ?

Семена дают материал, но ключевую роль играют морфология и генетика.

Мифы и правда

Миф: все бобы адзуки — результат древнего земледелия.

Правда: дикие формы использовались людьми задолго до культивации.

Миф: бобы начали выращивать только в Китае.

Правда: Япония и Корея тоже были центрами раннего земледелия.

Миф: археологи могут сразу отличить культурное семя от дикого.

Правда: это требует сложного морфологического и генетического анализа.

3 интересных факта

В современной Японии адзуки — второй по популярности боб после сои. В Китае бобы символизировали здоровье и долголетие. Радиоуглеродный анализ позволяет датировать находки возрастом до 50 тыс. лет.

Исторический контекст

10 тыс. лет назад — люди использовали дикорастущие семена адзуки.

9-7 тыс. лет назад — культура Хоули в бассейне Хуанхэ.

6-4 тыс. лет назад — начало выращивания адзуки в Японии.

3 тыс. лет назад — распространение культивированной формы в Китае.

2025 год — публикация исследования об остатках из Сяогао.