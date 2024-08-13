"Падал в обморок из-за голода": Сибирский Конор рассказал о трудном детстве

Звезда реалити-шоу "Титаны" Анатолий Надратовский (Сибирский Конор) признался, что у него было тяжёлое детство. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".
По словам спортсмена, его и страшего брата растила мать. Семья временно жила у многодетной знакомой.
"А в холодильнике — шаром покати. Помню, как падал в обмороки из-за голода. Приходилось собирать металлолом, копать картошку и выполнять мелкую работу у соседей, чтобы поесть", — рассказал Сибирский Конор.
Со временем мать начала употреблять алкоголь, и 10-летнего Анатолия Надратовского забрали в детский дом. Он часто сбегал к родным. Однако однажды они уехали в Иркутск и не вернулись. Анатолий Надратовский тяжёло переживал это. В то время в его жизни появились занятия рукопашым боем.
"Начались соревнования, пришли первые успехи, медали. И... вернулась мама. Рассказала, что в городе серьёзно сломала ногу и была вынуждена поправлять здоровье. Она пообещала всё исправить и забрать меня", — сообщил спортсмен.
Обещание женщина сдержала и восстановилась в родительских правах. В 17 лет Анатолий вернулся в семью.
Напомним, что шоу "Титаны" завершилось 11 августа. В нём победил каскадёр и скалолаз Магомедрасул Рабаданов. Во время шоу 99 спортсменов России боролись за звание сильнейшего, а также за 10 миллионов рублей.
Фото: commons.wikimedia.org/Fiesta22 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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