Допинговый скандал лишил клуб лидера на ключевой период
Капитан екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолий Голышев получил жёсткое наказание — хоккеист дисквалифицирован на два сезона за нарушение антидопинговых правил.
Что известно о решении
Информацию подтвердил глава КХЛ Алексей Морозов, уточнив, что у игрока есть 20 дней, чтобы подать апелляцию. Подробности о характере нарушения он раскрывать не стал.
Впервые тема возможного допинга у Голышева всплыла ещё в апреле: тогда "Спорт-Экспресс" сообщал, что в организме форварда обнаружен псевдоэфедрин, который входит в список запрещённых веществ.
Карьера игрока
-
Воспитанник системы "Автомобилиста".
-
В минувшем сезоне провёл 52 матча в регулярном чемпионате: 13 голов и 23 результативные передачи.
-
В плей-офф сыграл 7 матчей, отметившись одним голом и одной голевой передачей.
Возможные последствия
Дисквалификация на два сезона — крайне серьёзный удар по карьере 30-летнего нападающего. Даже если апелляция смягчит наказание, пауза в игровой практике может серьёзно повлиять на форму хоккеиста и его будущее в профессиональном спорте.
Заключение
История Голышева — один из самых громких допинговых скандалов в КХЛ последних лет. Его судьба теперь во многом зависит от итогов апелляции, но уже ясно, что "Автомобилист" лишился своего капитана на ключевой отрезок.
