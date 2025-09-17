Допинговый скандал лишил клуб лидера на ключевой период

Капитан екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолий Голышев получил жёсткое наказание — хоккеист дисквалифицирован на два сезона за нарушение антидопинговых правил.

Что известно о решении

Информацию подтвердил глава КХЛ Алексей Морозов, уточнив, что у игрока есть 20 дней, чтобы подать апелляцию. Подробности о характере нарушения он раскрывать не стал.

Впервые тема возможного допинга у Голышева всплыла ещё в апреле: тогда "Спорт-Экспресс" сообщал, что в организме форварда обнаружен псевдоэфедрин, который входит в список запрещённых веществ.

Карьера игрока

Воспитанник системы "Автомобилиста".

В минувшем сезоне провёл 52 матча в регулярном чемпионате : 13 голов и 23 результативные передачи.

В плей-офф сыграл 7 матчей, отметившись одним голом и одной голевой передачей.

Возможные последствия

Дисквалификация на два сезона — крайне серьёзный удар по карьере 30-летнего нападающего. Даже если апелляция смягчит наказание, пауза в игровой практике может серьёзно повлиять на форму хоккеиста и его будущее в профессиональном спорте.

Заключение

История Голышева — один из самых громких допинговых скандалов в КХЛ последних лет. Его судьба теперь во многом зависит от итогов апелляции, но уже ясно, что "Автомобилист" лишился своего капитана на ключевой отрезок.