Соединённые Штаты Америки с настойчивостью, достойным лучшего применения, стараются учить Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику верному поведению в сфере ядерного оружия. Об этом информировал чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.
Постоянный наблюдатель Российской Федерации при Организации американских государств сообщил сотрудникам средств массовой информации о том, что вновь были услышаны злостные вымыслы о якобы безответственном поведении РФ в сфере оружия массового поражения взрывного действия, основанного на использовании внутриядерной энергии. С настойчивостью, достойным лучшего применения, в Соединённых Штатах Америки снова стараются поучать Российскую Федерацию верному поведению, сообщил российский государственный деятель. Дипломат также добавил, что помимо РФ, Штаты прилагают усилия, чтобы учить ещё и Китайскую Народную Республику.
Российский государственный деятель добавил, что в противном случае со стороны столицы Соединённых Штатов исходят угрозы о начале нового "ядерного века", в котором Штаты не планируют удерживать развитие и расширение своего арсенала ЯО.
Фото: Flickr / US Air Force (the image is in the public domain)
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