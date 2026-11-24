НИИ полимеров имени академика В. А. Каргина, входящий в контур ОНПП "Технология" (Ростех), представил отечественный анаэробный герметик "Анатерм-509". Разработка ориентирована на применение в автомобильной промышленности и позиционируется как замена импортных составов, используемых на роботизированных производственных линиях. Пресс-служба Ростеха сообщила, что новый материал предназначен для герметизации соединений и рассчитан на эксплуатацию в условиях температурных перепадов от -60 до +150 °C.

Состав разрабатывался по заказу российских автопроизводителей с акцентом на интеграцию в автоматизированные процессы. Герметик обеспечивает уплотнение и фиксацию неподвижных разъёмных соединений из различных металлов и сплавов, включая болтовые и фланцевые узлы. По заявлению разработчиков, по сравнению с зарубежными аналогами "Анатерм-509" демонстрирует повышенную эластичность, прочность и маслостойкость. Материал сохраняет свои свойства в указанном температурном диапазоне и прошёл испытания на "термошок" в объёме 200 циклов, что позволило допустить его применение в двигателях внутреннего сгорания.

В Ростехе подчёркивают, что цель разработки — не просто дублирование иностранных решений, а создание продукции с улучшенными характеристиками. "Анатерм-509" превосходит импортные аналоги по ряду свойств, что, по мнению представителей госкорпорации, способствует повышению качества конечной продукции и укреплению технологической независимости страны.

Технология нанесения герметика адаптирована под работу промышленного робота или манипулятора. Материал наносится по строго заданной траектории, что обеспечивает стабильную толщину шва, равномерность покрытия и экономию ресурса. Такой подход исключает прямой контакт человека с составом. Особенностью "Анатерм-509" является возможность применения на металлах с низкой адгезией и для соединения деталей с большими зазорами. Для оптимизации процесса в состав добавляют специальные активаторы, также разработанные НИИ полимеров. Они ускоряют затвердевание и улучшают сцепление материала с металлическими поверхностями.