Анастасия Шубская, супруга нападающего клуба Washington Capitals Александра Овечкина, поделилась новым снимком в социальных сетях. На фото она запечатлена с российским флагом на фоне здания Всемирного банка в американской столице.

Россиянка позирует полубоком к камере, держа флаг обеими руками. Кадр был опубликован в её Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ).

А что если…

Снимок станет поводом для обсуждений среди болельщиков в США и России?

Публикация привлечёт внимание к роли семьи в карьере Александра Овечкина?

Подобные жесты будут восприниматься как символ поддержки национальной идентичности за границей?

Плюсы и минусы публичных жестов