Один укус, который может лишить жизни за минуты

Тяжелая аллергическая реакция, способная привести к смерти за считаные минуты, может возникнуть даже от одного укуса насекомого. Именно так проявляется анафилактический шок — одно из самых опасных состояний в медицине.

Что делать в первые секунды

Терапевт Людмила Лапа в беседе с RT подчеркнула, что жизнь в такой ситуации зависит от скорости оказания помощи:

"Если знаешь, что аллергия, то обязательно укол адреналина держать с собой. Единственное, что поможет. Если нет адреналина, то преднизолон. Если отек начался, то задыхаешься сразу. Поэтому сразу же скорая, и если есть укол, то внутримышечно сделать его".

Почему опасен даже один укус

Иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев объяснил, что пчелы, осы, шмели и другие жалящие насекомые кажутся безвредными, если не атакуют роем. Однако даже один их укус способен вызвать сильную аллергическую реакцию, вплоть до анафилаксии.

Главное правило — не терять времени

Если у пострадавшего начинается отек, затруднено дыхание или появились другие признаки шока, необходимо: