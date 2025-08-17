Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:25

Один укус, который может лишить жизни за минуты

Терапевт Лапа рассказала, как действовать при анафилактическом шоке от укуса насекомого

Тяжелая аллергическая реакция, способная привести к смерти за считаные минуты, может возникнуть даже от одного укуса насекомого. Именно так проявляется анафилактический шок — одно из самых опасных состояний в медицине.

Что делать в первые секунды

Терапевт Людмила Лапа в беседе с RT подчеркнула, что жизнь в такой ситуации зависит от скорости оказания помощи:

"Если знаешь, что аллергия, то обязательно укол адреналина держать с собой. Единственное, что поможет. Если нет адреналина, то преднизолон. Если отек начался, то задыхаешься сразу. Поэтому сразу же скорая, и если есть укол, то внутримышечно сделать его".

Почему опасен даже один укус

Иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев объяснил, что пчелы, осы, шмели и другие жалящие насекомые кажутся безвредными, если не атакуют роем. Однако даже один их укус способен вызвать сильную аллергическую реакцию, вплоть до анафилаксии.

Главное правило — не терять времени

Если у пострадавшего начинается отек, затруднено дыхание или появились другие признаки шока, необходимо:

  • немедленно вызвать скорую;
  • при наличии адреналина — ввести его внутримышечно;
  • при отсутствии адреналина — использовать преднизолон (по назначению врача).

