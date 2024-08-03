50 многоэтажных домов в Анапе остались без горячей воды из-за аварии

В субботу пресс-служба администрации Анапы сообщила о крупной аварии на тепломагистрали, в результате которой более пятидесяти многоквартирных домов остались без горячего водоснабжения.

В сообщении администрации говорится о продолжающихся ремонтных работах на поврежденном участке теплосети. Предполагается, что работы будут завершены к 12:00 по московскому времени. Окончание восстановительных мероприятий будет дополнительно анонсировано.

В настоящее время без горячей воды остаются жители более чем пятидесяти многоэтажек.

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