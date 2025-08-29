Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:17

Сверхприбыль в прошлом, убытки в настоящем: где искать "подушку безопасности" Анапы

Закрытие 150 пляжей снизило поток туристов в Анапу — Госдума оценила перспективы

Закрытие 150 пляжей в Краснодарском крае ударило по туристическому потоку в Анапу. Однако, по мнению зампреда комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяны Лобач, у местных отельеров ещё остаются возможности пережить кризис.

"Подушка безопасности" у анапского бизнеса
Депутат напомнила, что в последние годы турбизнес Анапы получал сверхприбыль, и у отельеров должна быть финансовая подушка, чтобы выдержать спад. На эти накопления, считает Лобач, можно придумать новые форматы отдыха и частично компенсировать убытки.

По её словам, у других регионов в аналогичных условиях такого преимущества не было, а значит, у Анапы всё же больше шансов адаптироваться.

Новые форматы вместо пляжей
Оптимистично настроенная Лобач подчеркнула, что предприниматели уже ищут альтернативу пляжному отдыху. Если удастся предложить туристам новые развлечения и форматы, то к лету 2025 года поток гостей может восстановиться. Поэтому, по её мнению, пока рано говорить о новых мерах господдержки — к этому стоит вернуться позже, когда будут ясны реальные итоги сезона.

Помощь есть, но её мало
Сами же отельеры настроены куда менее радужно. Они напоминают, что помощь от государства ограничилась:

  • льготные кредиты до 5 млн руб. под 2% годовых, обещанные властями Краснодарского края;
  • предложение Минэкономразвития о переносе сроков уплаты налогов и страховых взносов до конца года с возможностью продления при отсутствии туристов.

По мнению бизнеса, этих мер недостаточно для выживания.

Анапа глазами отдыхающих
Картина на курорте в разгар сезона подтверждает тревогу. В соцсетях всё чаще появляются такие наблюдения:

  • на центральном пляже — мало отдыхающих;
  • аквапарк практически пустует;
  • на набережной лишь редкие гуляющие;
  • сувенирные лавки без покупателей;
  • рестораны и кафе — почти пустые.

