Краснодарский край в бахилах: готовы ли туристы к новым правилам отдыха

Представьте себе: приехав на южное побережье, чтобы насладиться морем и солнцем, отдыхающим предлагают… надеть бахилы перед выходом на пляж.

Именно с таким правилом недавно столкнулись туристы в Анапе. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Kub Mash и вызвало оживлённые обсуждения.

Почему понадобились бахилы

Необычное распоряжение появилось в одном из местных санаториев. В объявлении администрация обратилась к отдыхающим:

"В связи со сложившейся ситуацией — разлива нефтепродуктов в районе Керченского пролива, пожалуйста, наденьте бахилы при посещении пляжа".

Таким образом руководство санатория решило бороться с загрязнением территории: туристы, возвращаясь с побережья, приносят на обуви мазут и грязь.

Что думают сами отдыхающие

Несмотря на запреты и предупреждения, многие отдыхающие продолжают купаться в море. Персонал санатория отмечает: именно из-за таких нарушений территория загрязняется ещё быстрее, а уборка превращается в постоянную проблему.

Ситуация в целом

История с бахилами — яркий пример того, как экологические катастрофы напрямую влияют на отдых у моря. Для одних это повод возмущаться, для других — способ лишний раз задуматься о том, какой след человек оставляет на природе.