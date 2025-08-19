Кофе прячется от стыда: эти обычные продукты заменили его в утренней кружке

Можно ли зарядиться энергией без кофе? Оказывается, да — и гастроэнтеролог Сергей Вялов уверен: в этом помогут привычные, но правильно подобранные продукты. Он поделился полезными рекомендациями в своём Telegram-канале, предложив вкусные и бодрящие альтернативы любимому утреннему напитку.

Завтрак, который бодрит надолго

Одним из самых эффективных сочетаний врач называет бананы с арахисовой пастой. Это не просто вкусный перекус — по словам Вялова, такое комбо надолго насыщает организм и повышает уровень энергии. Другие продукты с подобным эффектом — финики с грецкими орехами, йогурт с мёдом и корицей.

"Эти сочетания не только вкусные, но и дают прилив сил, сравнимый с кофе, без скачков давления и последующей усталости", — объясняет врач.

Что ещё поможет оставаться бодрым?

Гастроэнтеролог советует включить в рацион:

Ягоды с кефиром и отрубями — полезно для пищеварения и стабилизации сахара в крови.

Яблоки с миндалем — отлично подходят для перекуса в середине дня.

Апельсины с шоколадом — приятное сочетание витаминов и антиоксидантов.

Такие перекусы не только поддерживают энергию, но и помогают избежать переедания и резкого чувства голода.

Чем заменить кофе?

Конечно, сложно отказаться от бодрящего аромата кофе, но Вялов предлагает не менее эффективную альтернативу — воду с лимоном, мёдом и имбирём. Этот напиток:

насыщает витамином С;

поддерживает водный баланс;

мягко стимулирует организм.