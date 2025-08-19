Кофе прячется от стыда: эти обычные продукты заменили его в утренней кружке
Можно ли зарядиться энергией без кофе? Оказывается, да — и гастроэнтеролог Сергей Вялов уверен: в этом помогут привычные, но правильно подобранные продукты. Он поделился полезными рекомендациями в своём Telegram-канале, предложив вкусные и бодрящие альтернативы любимому утреннему напитку.
Завтрак, который бодрит надолго
Одним из самых эффективных сочетаний врач называет бананы с арахисовой пастой. Это не просто вкусный перекус — по словам Вялова, такое комбо надолго насыщает организм и повышает уровень энергии. Другие продукты с подобным эффектом — финики с грецкими орехами, йогурт с мёдом и корицей.
"Эти сочетания не только вкусные, но и дают прилив сил, сравнимый с кофе, без скачков давления и последующей усталости", — объясняет врач.
Что ещё поможет оставаться бодрым?
Гастроэнтеролог советует включить в рацион:
- Ягоды с кефиром и отрубями — полезно для пищеварения и стабилизации сахара в крови.
- Яблоки с миндалем — отлично подходят для перекуса в середине дня.
- Апельсины с шоколадом — приятное сочетание витаминов и антиоксидантов.
Такие перекусы не только поддерживают энергию, но и помогают избежать переедания и резкого чувства голода.
Чем заменить кофе?
Конечно, сложно отказаться от бодрящего аромата кофе, но Вялов предлагает не менее эффективную альтернативу — воду с лимоном, мёдом и имбирём. Этот напиток:
- насыщает витамином С;
- поддерживает водный баланс;
- мягко стимулирует организм.
"Кофе часто вызывает обезвоживание, особенно если пить его на голодный желудок. Вода с лимоном и мёдом, наоборот, помогает организму проснуться естественно", — уточняет врач.
