Олег Белов Опубликована сегодня в 20:16

Кофе прячется от стыда: эти обычные продукты заменили его в утренней кружке

Гастроэнтеролог Вялов назвал продукты, которые бодрят не хуже кофе

Можно ли зарядиться энергией без кофе? Оказывается, да — и гастроэнтеролог Сергей Вялов уверен: в этом помогут привычные, но правильно подобранные продукты. Он поделился полезными рекомендациями в своём Telegram-канале, предложив вкусные и бодрящие альтернативы любимому утреннему напитку.

Завтрак, который бодрит надолго
Одним из самых эффективных сочетаний врач называет бананы с арахисовой пастой. Это не просто вкусный перекус — по словам Вялова, такое комбо надолго насыщает организм и повышает уровень энергии. Другие продукты с подобным эффектом — финики с грецкими орехами, йогурт с мёдом и корицей.

"Эти сочетания не только вкусные, но и дают прилив сил, сравнимый с кофе, без скачков давления и последующей усталости", — объясняет врач.

Что ещё поможет оставаться бодрым?

Гастроэнтеролог советует включить в рацион:

  • Ягоды с кефиром и отрубями — полезно для пищеварения и стабилизации сахара в крови.
  • Яблоки с миндалем — отлично подходят для перекуса в середине дня.
  • Апельсины с шоколадом — приятное сочетание витаминов и антиоксидантов.

Такие перекусы не только поддерживают энергию, но и помогают избежать переедания и резкого чувства голода.

Чем заменить кофе?
Конечно, сложно отказаться от бодрящего аромата кофе, но Вялов предлагает не менее эффективную альтернативу — воду с лимоном, мёдом и имбирём. Этот напиток:

  • насыщает витамином С;
  • поддерживает водный баланс;
  • мягко стимулирует организм.

"Кофе часто вызывает обезвоживание, особенно если пить его на голодный желудок. Вода с лимоном и мёдом, наоборот, помогает организму проснуться естественно", — уточняет врач.

