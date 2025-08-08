Книги, табуретка и бутылка воды: тренировка на все группы мышц в домашних условиях
Жизнь в ритме "дом — работа — дом" не всегда оставляет место для спортзала. Но это вовсе не повод отказываться от физической активности. В эксклюзивной беседе с "СЭ" фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, как построить полноценную тренировку дома или на улице, используя только то, что под рукой — канистры, бутылки и даже книги.
Домашний фитнес: просто, эффективно, доступно
По словам тренера, главный принцип — регулярность и техника, а не наличие дорогого инвентаря. Даже без оборудования можно проработать основные мышечные группы, если правильно подобрать упражнения и заменить вес подручными средствами.
1. Болгарские выпады с собственным весом
Что прорабатываем: ягодицы, бедра, координацию
Чем заменить тренажёры: табурет, стул, скамейка
Как выполнять:
- Встаньте прямо, ноги на ширине таза.
- Одну ногу поставьте назад и положите на возвышенность.
- Вторая нога — опорная, стоит на полу.
- На вдохе опуститесь вниз, таз уходит назад.
- На выдохе — вернитесь в исходное положение.
- Выполните 10-12 повторений на каждую ногу по 2-3 подхода.
2. Присед с канистрой воды
Что прорабатываем: квадрицепсы, ягодицы, пресс
Инвентарь: канистра 5-10 литров с ручкой
Как выполнять:
- Встаньте, ноги чуть шире плеч.
- Держите канистру двумя руками перед собой.
- Сядьте вниз до уровня параллели бедер с полом.
- На выдохе — вернитесь в исходную точку.
- Сделайте 12-15 повторений в 3 подхода.
3. Жим на плечи с бутылками
Что прорабатываем: плечевой пояс, руки
Инвентарь: бутылки с водой по 1-2 литра
Как выполнять:
- Возьмите бутылки, поднимите руки до уровня плеч.
- На выдохе — жим вверх.
- На вдохе — медленно опустите руки.
- 3 подхода по 10-12 повторений.
4. Разгибание на трицепс с книжками
Что прорабатываем: трицепсы, задняя поверхность рук
Инвентарь: 2 книги одинакового веса
Как выполнять:
- Слегка согните колени и наклонитесь вперёд.
- Локти прижаты к корпусу.
- На выдохе — разогните руки, уводя книги назад.
- На вдохе — верните в исходную позицию.
- 3 подхода по 12 повторений.
5. Тяга к низу живота с бутылками
Что прорабатываем: мышцы спины
Инвентарь: две 5-литровые бутылки с ручками
Как выполнять:
- Слегка согните колени, наклоните корпус вперёд.
- Спина прямая.
- На выдохе — тяните бутылки к внешней стороне бедра, локти близко к телу.
- На вдохе — вернитесь в исходное положение.
- Выполните 10-12 повторений в 3 подхода.
Главное
Не обязательно иметь гантели или абонемент в зал — для полноценной тренировки подойдут обычные бытовые предметы.
Главное — техника выполнения и осознанный подход к нагрузке.
Такие упражнения отлично подойдут тем, кто хочет поддерживать форму дома, в поездке или на даче.
Регулярность и разнообразие — ключ к результату даже без спортивного инвентаря.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru