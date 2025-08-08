Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Интервальные тренировки
Интервальные тренировки
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Книги, табуретка и бутылка воды: тренировка на все группы мышц в домашних условиях

Фитнес дома и на улице: тренер рассказала, как заменить инвентарь подручными средствами

Жизнь в ритме "дом — работа — дом" не всегда оставляет место для спортзала. Но это вовсе не повод отказываться от физической активности. В эксклюзивной беседе с "СЭ" фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, как построить полноценную тренировку дома или на улице, используя только то, что под рукой — канистры, бутылки и даже книги.

Домашний фитнес: просто, эффективно, доступно
По словам тренера, главный принцип — регулярность и техника, а не наличие дорогого инвентаря. Даже без оборудования можно проработать основные мышечные группы, если правильно подобрать упражнения и заменить вес подручными средствами.

1. Болгарские выпады с собственным весом
Что прорабатываем: ягодицы, бедра, координацию
Чем заменить тренажёры: табурет, стул, скамейка

Как выполнять:

  • Встаньте прямо, ноги на ширине таза.
  • Одну ногу поставьте назад и положите на возвышенность.
  • Вторая нога — опорная, стоит на полу.
  • На вдохе опуститесь вниз, таз уходит назад.
  • На выдохе — вернитесь в исходное положение.
  • Выполните 10-12 повторений на каждую ногу по 2-3 подхода.

2. Присед с канистрой воды
Что прорабатываем: квадрицепсы, ягодицы, пресс
Инвентарь: канистра 5-10 литров с ручкой

Как выполнять:

  • Встаньте, ноги чуть шире плеч.
  • Держите канистру двумя руками перед собой.
  • Сядьте вниз до уровня параллели бедер с полом.
  • На выдохе — вернитесь в исходную точку.
  • Сделайте 12-15 повторений в 3 подхода.

3. Жим на плечи с бутылками
Что прорабатываем: плечевой пояс, руки
Инвентарь: бутылки с водой по 1-2 литра

Как выполнять:

  • Возьмите бутылки, поднимите руки до уровня плеч.
  • На выдохе — жим вверх.
  • На вдохе — медленно опустите руки.
  • 3 подхода по 10-12 повторений.

4. Разгибание на трицепс с книжками
Что прорабатываем: трицепсы, задняя поверхность рук
Инвентарь: 2 книги одинакового веса

Как выполнять:

  • Слегка согните колени и наклонитесь вперёд.
  • Локти прижаты к корпусу.
  • На выдохе — разогните руки, уводя книги назад.
  • На вдохе — верните в исходную позицию.
  • 3 подхода по 12 повторений.

5. Тяга к низу живота с бутылками
Что прорабатываем: мышцы спины
Инвентарь: две 5-литровые бутылки с ручками

Как выполнять:

  • Слегка согните колени, наклоните корпус вперёд.
  • Спина прямая.
  • На выдохе — тяните бутылки к внешней стороне бедра, локти близко к телу.
  • На вдохе — вернитесь в исходное положение.
  • Выполните 10-12 повторений в 3 подхода.

Главное
Не обязательно иметь гантели или абонемент в зал — для полноценной тренировки подойдут обычные бытовые предметы.
Главное — техника выполнения и осознанный подход к нагрузке.
Такие упражнения отлично подойдут тем, кто хочет поддерживать форму дома, в поездке или на даче.
Регулярность и разнообразие — ключ к результату даже без спортивного инвентаря.

