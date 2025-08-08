Книги, табуретка и бутылка воды: тренировка на все группы мышц в домашних условиях

Жизнь в ритме "дом — работа — дом" не всегда оставляет место для спортзала. Но это вовсе не повод отказываться от физической активности. В эксклюзивной беседе с "СЭ" фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, как построить полноценную тренировку дома или на улице, используя только то, что под рукой — канистры, бутылки и даже книги.

Домашний фитнес: просто, эффективно, доступно

По словам тренера, главный принцип — регулярность и техника, а не наличие дорогого инвентаря. Даже без оборудования можно проработать основные мышечные группы, если правильно подобрать упражнения и заменить вес подручными средствами.

1. Болгарские выпады с собственным весом

Что прорабатываем: ягодицы, бедра, координацию

Чем заменить тренажёры: табурет, стул, скамейка

Как выполнять:

Встаньте прямо, ноги на ширине таза.

Одну ногу поставьте назад и положите на возвышенность.

Вторая нога — опорная, стоит на полу.

На вдохе опуститесь вниз, таз уходит назад.

На выдохе — вернитесь в исходное положение.

Выполните 10-12 повторений на каждую ногу по 2-3 подхода.

2. Присед с канистрой воды

Что прорабатываем: квадрицепсы, ягодицы, пресс

Инвентарь: канистра 5-10 литров с ручкой

Как выполнять:

Встаньте, ноги чуть шире плеч.

Держите канистру двумя руками перед собой.

Сядьте вниз до уровня параллели бедер с полом.

На выдохе — вернитесь в исходную точку.

Сделайте 12-15 повторений в 3 подхода.

3. Жим на плечи с бутылками

Что прорабатываем: плечевой пояс, руки

Инвентарь: бутылки с водой по 1-2 литра

Как выполнять:

Возьмите бутылки, поднимите руки до уровня плеч.

На выдохе — жим вверх.

На вдохе — медленно опустите руки.

3 подхода по 10-12 повторений.

4. Разгибание на трицепс с книжками

Что прорабатываем: трицепсы, задняя поверхность рук

Инвентарь: 2 книги одинакового веса

Как выполнять:

Слегка согните колени и наклонитесь вперёд.

Локти прижаты к корпусу.

На выдохе — разогните руки, уводя книги назад.

На вдохе — верните в исходную позицию.

3 подхода по 12 повторений.

5. Тяга к низу живота с бутылками

Что прорабатываем: мышцы спины

Инвентарь: две 5-литровые бутылки с ручками

Как выполнять:

Слегка согните колени, наклоните корпус вперёд.

Спина прямая.

На выдохе — тяните бутылки к внешней стороне бедра, локти близко к телу.

На вдохе — вернитесь в исходное положение.

Выполните 10-12 повторений в 3 подхода.

Главное

Не обязательно иметь гантели или абонемент в зал — для полноценной тренировки подойдут обычные бытовые предметы.

Главное — техника выполнения и осознанный подход к нагрузке.

Такие упражнения отлично подойдут тем, кто хочет поддерживать форму дома, в поездке или на даче.

Регулярность и разнообразие — ключ к результату даже без спортивного инвентаря.