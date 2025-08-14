Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сахарный диабет
Сахарный диабет
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована вчера в 23:23

Хочется сладкого — можно, но с умом: что выбрать диабетику

Врач предупредила: продукты без сахара могут содержать углеводы и повышать глюкозу

Контроль уровня сахара в крови — жизненно важная задача для людей с сахарным диабетом. Первый шаг, который рекомендуют врачи, — отказаться от обычного сахара. Но как быть, если сладкого хочется, а здоровье требует дисциплины?

Об этом рассказала aif. ru врач-эндокринолог Юлия Атаманова, руководитель проекта "Школа снижения лишнего веса".

Лучший натуральный вариант — стевия
"Наиболее безопасным и природным заменителем сахара считается стевия", — отмечает Атаманова.
Она не повышает уровень сахара в крови, имеет нулевую калорийность и растительное происхождение.

Минус? Вкус — на любителя. У стевии есть характерный травянистый или слегка горьковатый послевкусие, которое многим не нравится. Но если вы к нему привыкнете, это — надежный союзник при диабете.

Альтернатива — синтетические заменители
Если стевия не подходит, на помощь приходят сахарозаменители нового поколения:

  • эритрит (эритритол);
  • сукралоза;
  • сахарин.

Эти вещества:

  • обладают сладким вкусом;
  • не повышают уровень глюкозы в крови;
  • допускаются для регулярного употребления.

Однако и здесь есть нюанс: в больших дозах могут вызывать нежелательные реакции ЖКТ, например, диарею. Поэтому важно соблюдать умеренность.

Читайте этикетки: не всё сладкое без сахара — безопасно
Сегодня на полках — множество товаров для диабетиков: печенье, батончики, шоколад. Но не всё так просто.

"Иногда продукты с маркировкой "без сахара” содержат много углеводов, которые тоже поднимают сахар в крови", — предупреждает эндокринолог.

Что делать?

  • Всегда изучайте состав: выбирайте продукты с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов.
  • Не обольщайтесь словами на упаковке — важна не реклама, а факты.

Мера важна даже без сахара
Сахарозаменители — это инструмент, но не волшебная палочка. Не стоит есть целую плитку шоколада, потому что на ней написано "без сахара".

Помните: даже продукты с безопасными заменителями нужно включать в рацион разумно, с контролем порций и учётом общего углеводного баланса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Онколог Волкова: новые антиандрогены улучшают прогноз при раке предстательной железы вчера в 23:26

Рак простаты под контролем: новые препараты дают шанс на победу

Рак предстательной железы стал самым распространённым у мужчин в России. Почему это произошло — и как новые препараты, включая российские, могут изменить ситуацию?

Читать полностью » 13 тревожных причин онемения рук, о которых стоит знать каждому вчера в 23:25

Онемение пальцев: 13 шокирующих причин, которые могут указывать на болезнь

Узнайте 13 неожиданных причин онемения рук и пальцев, которые могут нести серьезные угрозы для здоровья. Важно быть внимательным к сигналам вашего организма.

Читать полностью » Секрет красного: освежите стиль с правильной палитрой после 50 вчера в 17:28

Новая мода для женщин 50+: как красный цвет освежит ваш гардероб и привнесет яркие акценты

Летний стиль 2025 года: стилисты советуют женщинам старше 50 отказаться от черного и добавить красный в гардероб для повышения уверенности.

Читать полностью » Фейс-йога укрепляет мышцы лица и улучшает микроциркуляцию вчера в 17:11

5 минут в день — и лицо выглядит на три года моложе: способ, который работает лучше дорогих масок

Фейс-йога — это не просто модный тренд. Узнайте, как 5 минут в день могут улучшить вашу внешность, избавиться от отёков и вернуть молодость.

Читать полностью » Доктор Рышавка о важности микробиома: от рака до настроения — что мы не замечаем вчера в 16:25

Каждый глоток — минус сотни тысяч полезных бактерий: напиток, убивающий микробиом

Недостаток полезных бактерий в кишечнике приводит к серьезным заболеваниям. Узнайте, какие продукты вредят вашему микробиому и как это исправить.

Читать полностью » Не стойте в бездействии: важные советы по восстановлению в летнюю жару вчера в 16:25

Способы активного восстановления: почему не стоит расслабляться полностью

Летние тренировки — испытание для организма. Узнайте, как активное восстановление, растяжка и гидратация помогут сохранить здоровье и продуктивность.

Читать полностью » Вот как морская атмосфера нас расслабляет: исследования психологов вчера в 15:39

Мысли о пляже и море способны вернуть нас к спокойствию: вот как это работает

Психологи уверены, что отдых у воды способен восстановить силы и сделать нас счастливыми. Узнайте почему 53% людей выбирают пляж для отпуска!

Читать полностью » Пульт, выключатели и ручки дверей названы источниками микробов в отелях вчера в 15:11

Успейте избежать главной ошибки туристов: что угрожает вашему отдыху в отельном номере?

Выбираясь в отпуск, обратите внимание на опасные поверхности в отеле. Узнайте, как избежать болезней всего за пару минут с дезинфицирующими салфетками.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

В Камышине возбуждено уголовное дело об убийстве федерального судьи
УрФО

Челябинские инженеры создали уникальную амфибию для очистки водоемов
СЗФО

Два уникальных клада XVII века обнаружены в историческом квартале Пскова
Туризм

Перед поездкой в Катар туристам напомнили об ограничениях на спиртное и правилах этикета
Авто и мото

ГИБДД назвала минимальную безопасную дистанцию между автомобилями
СКФО

Горный курорт "Мамисон" готовится к первому арт-фестивалю
Авто и мото

Дистанционный запуск двигателя зимой приводит к повышенному износу
СФО

Сильные ливни вызвали масштабные подтопления в Красноярском крае
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru