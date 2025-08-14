Хочется сладкого — можно, но с умом: что выбрать диабетику

Контроль уровня сахара в крови — жизненно важная задача для людей с сахарным диабетом. Первый шаг, который рекомендуют врачи, — отказаться от обычного сахара. Но как быть, если сладкого хочется, а здоровье требует дисциплины?

Об этом рассказала aif. ru врач-эндокринолог Юлия Атаманова, руководитель проекта "Школа снижения лишнего веса".

Лучший натуральный вариант — стевия

"Наиболее безопасным и природным заменителем сахара считается стевия", — отмечает Атаманова.

Она не повышает уровень сахара в крови, имеет нулевую калорийность и растительное происхождение.

Минус? Вкус — на любителя. У стевии есть характерный травянистый или слегка горьковатый послевкусие, которое многим не нравится. Но если вы к нему привыкнете, это — надежный союзник при диабете.

Альтернатива — синтетические заменители

Если стевия не подходит, на помощь приходят сахарозаменители нового поколения:

эритрит (эритритол);

сукралоза;

сахарин.

Эти вещества:

обладают сладким вкусом;

не повышают уровень глюкозы в крови;

допускаются для регулярного употребления.

Однако и здесь есть нюанс: в больших дозах могут вызывать нежелательные реакции ЖКТ, например, диарею. Поэтому важно соблюдать умеренность.

Читайте этикетки: не всё сладкое без сахара — безопасно

Сегодня на полках — множество товаров для диабетиков: печенье, батончики, шоколад. Но не всё так просто.

"Иногда продукты с маркировкой "без сахара” содержат много углеводов, которые тоже поднимают сахар в крови", — предупреждает эндокринолог.

Что делать?

Всегда изучайте состав: выбирайте продукты с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов.

Не обольщайтесь словами на упаковке — важна не реклама, а факты.

Мера важна даже без сахара

Сахарозаменители — это инструмент, но не волшебная палочка. Не стоит есть целую плитку шоколада, потому что на ней написано "без сахара".

Помните: даже продукты с безопасными заменителями нужно включать в рацион разумно, с контролем порций и учётом общего углеводного баланса.