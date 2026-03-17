Цифры в анализах не совпадают с самочувствием: в каких случаях беспокоиться не стоит

Пограничные значения в анализах не всегда свидетельствуют о болезни и могут быть индивидуальной нормой, отметил терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. О том, как правильно интерпретировать такие результаты и что делать дальше, он рассказал в беседе с NewsInfo.

Жемчугов пояснил, что нормы по лабораторным анализам формируются статистически — на основе выборки тысяч людей, при этом крайние значения не всегда означают патологию. По его словам, у некоторых пациентов показатели на границе могут быть их естественной физиологической особенностью.

Он привел пример из практики, когда повышенные показатели печени вызвали подозрения на серьезное заболевание, однако углубленное обследование показало обратное.

"В моей практике ситуация была, человек по поводу печени сдавал анализы, искали гепатит. В конце концов сделали ему биопсию, печени кусочек взяли, гистологическое исследование показало, что у него печень необыкновенно активная, это отражалось на показателях", — отметил Жемчугов.

Эксперт подчеркнул, что ключевую роль играет не сам анализ, а его интерпретация в контексте состояния пациента. Он объяснил, что обследование должно начинаться с консультации врача, который оценивает жалобы, анамнез и общее состояние человека.

"Всегда перед анализами должен доктор выслушать, доктор широкого профиля. В сегодняшней номенклатуре это врач общей практики или домашний семейный врач. Врач, который видит пациента целиком", — отметил доктор.

По его словам, только врач общей практики способен правильно назначить анализы и определить, требуют ли пограничные показатели дополнительного обследования.