Женщина ожидает сдачи анализов
Женщина ожидает сдачи анализов
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:35

Обследования ради профилактики дают сбой: почему итог вызывает вопросы

Модные чек-апы организма не имеют смысла для медицины и не продлевают жизнь, заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев. Об этом врач рассказал в комментарии NewsInfo.

Ранее издание Лента. ру сообщило, что всевозможные чек-апы и анализы для выявления дефицитов давно вошли в моду среди россиян, но тревога о здоровье может перерасти в расстройство личности.

Регулярные проверки организма, которые сегодня активно продвигаются, не дают реального эффекта и не улучшают показатели здоровья населения, подчеркнул терапевт. По его словам, акцент на раннем выявлении заболеваний часто не оправдывает себя, вместо этого медицине необходима качественная диагностика и лечение.

Он также отметил, что даже такие распространенные методы, как маммография, не увеличивают продолжительность жизни, а лишь удлиняют период болезни.

"Выявление опухолей на ранних стадиях не приводит ни к каким позитивным результатам. Опухолей становится больше, а продолжительность жизни от этого никак не меняется. Сейчас методы лечения опухолей совершенно другие, чем были раньше. Раньше опухоль нужно было отрезать, но для этого, чем она меньше, тем лучше", — привел пример Воробьев.

Эксперт добавил, что массовая диспансеризация и чек-апы, по его мнению, не приносят ощутимой пользы и часто превращаются в формальность.

"Диспансеризация ничего не дает. Сколько мы ни задавали вопросов, сколько выявили новых больных туберкулезом или еще что-то, а нет таких данных. Поэтому я к современной моде на чек-апы отношусь крайне негативно, ничего нового в ней в ней-то в общем нет. Она пришла к нам из восьмидесятых годов, из семидесятых годов, но ничего не дает", — говорит врач.

Вместо этого он предлагает сосредоточиться на выявлении групп риска и адресной диагностике, например, среди курильщиков, где обследования действительно могут иметь смысл.

"В том банальном виде, в котором нам сейчас чек-ап преподносят, это абсолютно бессмысленное деяние. Это просто огромные деньги, которые выбрасываются на ветер", — подчеркнул специалист.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Читайте также

Лицо выдает паспорт без слов: правила ухода, которые тормозят появление первых морщин 04.04.2026 в 11:42

Появление первых признаков увядания часто становится сюрпризом, однако предотвратить потерю эластичности можно при правильной корректировке привычек уже сейчас.

Читать полностью » Громкое имя коварного вируса пугает зря: новый штамм оказался лишь тенью своих опасных предков 04.04.2026 в 9:55

Мировое сообщество обсуждает появление загадочной мутации с громким названием, пока врачи находят в её поведении слишком много сходств с прошлыми угрозами.

Читать полностью » Мир рушится без присмотра: жажда тотального контроля маскирует глубокие раны из нашего детства 03.04.2026 в 21:23

Стремление проверять каждый шаг близких и регламентировать жизнь окружающих скрывает под собой серьезные внутренние механизмы и несет скрытую угрозу личности.

Читать полностью » Глисты в организме могут маскироваться под пользу: правда оказалась совсем другой 03.04.2026 в 12:28

Гастроэнтеролог Никита Харлов прокомментировал Newsinfo утверждение о пользе паразитов для иммунитета человека.

Читать полностью » Артерии просят о пощаде: игнорирование простых цифр на экране прибора лишает шанса на спасение 03.04.2026 в 12:20

Привычные жалобы на тяжесть в голове и легкое головокружение могут скрывать серьезные процессы, способные в любой момент спровоцировать опасный сбой в организме.

Читать полностью » Мясо подождет своей очереди: правильная последовательность продуктов защищает органы от стресса 03.04.2026 в 5:11

Резкая смена рациона после длительных ограничений может спровоцировать неожиданные реакции внутренних органов и серьезно замедлить восстановление важных функций.

Читать полностью » Тишина лечит, а звук калечит: выбор правильной формы наушников спасает от вечной усталости 03.04.2026 в 1:10

Повседневная привычка использовать гаджеты может стать скрытым фактором хронического переутомления и серьезных нарушений естественных биологических ритмов.

Читать полностью » Минимализм сменил маски: летний гардероб стал выглядеть дороже без лишних усилий 02.04.2026 в 20:51

Летний сезон приготовил сюрпризы для тех, кто привык сочетать комфорт с элегантностью, опираясь на архитектурные формы и глубокую работу с фактурами.

Читать полностью »

Новости
СФО
Машинист уходит в блокчейн: новосибирская подземка доверяет судьбу рейсов цифровому разуму
СФО
Железные руки вместо людей: роботизация алтайских заводов достигла неожиданных масштабов в Сибири
СФО
Глобальная чистка начинается с Алтая: утверждённый план спасёт уникальную природу от завалов
Питомцы
Продажная нежность на рассвете: пустая миска заставляет питомца превращаться в актёра
Красота и здоровье
Дезинфекция оборачивается проблемой: легкие страдают из-за одной ошибки
Авто и мото
Стальной пенсионер скинул маску: скрытые изменения кузова защищают Ниву от ржавчины и ударов
Спорт и фитнес
Ловушка в мягком хлопке: привычная домашняя футболка превращает тренировку в опасный марафон
СЗФО
Эхо войны под Псковом могло стать громом: старые находки решили уничтожить прямо в поле
