Обследования ради профилактики дают сбой: почему итог вызывает вопросы

Модные чек-апы организма не имеют смысла для медицины и не продлевают жизнь, заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев. Об этом врач рассказал в комментарии NewsInfo.

Ранее издание Лента. ру сообщило, что всевозможные чек-апы и анализы для выявления дефицитов давно вошли в моду среди россиян, но тревога о здоровье может перерасти в расстройство личности.

Регулярные проверки организма, которые сегодня активно продвигаются, не дают реального эффекта и не улучшают показатели здоровья населения, подчеркнул терапевт. По его словам, акцент на раннем выявлении заболеваний часто не оправдывает себя, вместо этого медицине необходима качественная диагностика и лечение.

Он также отметил, что даже такие распространенные методы, как маммография, не увеличивают продолжительность жизни, а лишь удлиняют период болезни.

"Выявление опухолей на ранних стадиях не приводит ни к каким позитивным результатам. Опухолей становится больше, а продолжительность жизни от этого никак не меняется. Сейчас методы лечения опухолей совершенно другие, чем были раньше. Раньше опухоль нужно было отрезать, но для этого, чем она меньше, тем лучше", — привел пример Воробьев.

Эксперт добавил, что массовая диспансеризация и чек-апы, по его мнению, не приносят ощутимой пользы и часто превращаются в формальность.

"Диспансеризация ничего не дает. Сколько мы ни задавали вопросов, сколько выявили новых больных туберкулезом или еще что-то, а нет таких данных. Поэтому я к современной моде на чек-апы отношусь крайне негативно, ничего нового в ней в ней-то в общем нет. Она пришла к нам из восьмидесятых годов, из семидесятых годов, но ничего не дает", — говорит врач.

Вместо этого он предлагает сосредоточиться на выявлении групп риска и адресной диагностике, например, среди курильщиков, где обследования действительно могут иметь смысл.