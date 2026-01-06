Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:50

Курорт с изъянами: Феодосия возглавила антирейтинг опасных аттракционов

Гостехнадзор выявил много нарушений на аттракционах Феодосии — инспектор Игнатенко

Развлекательная инфраструктура курортных городов Крыма в прошлом году оказалась под пристальным вниманием надзорных органов. Проверки показали, что не все аттракционы соответствуют установленным требованиям безопасности, а в одном из популярных туристических центров количество нарушений оказалось максимальным. Об этом сообщает телеканал "Крым 24".

Феодосия — лидер по числу нарушений

По итогам 2025 года наибольшее количество небезопасных аттракционов среди городов полуострова было выявлено в Феодосии. Об этом в эфире телеканала сообщил начальник инспекции Гостехнадзора Республики Крым, главный государственный инженер-инспектор региона Алексей Игнатенко.

"Лидирует здесь по выявлению Феодосия", — отметил Алексей Игнатенко.

По его словам, в ходе проверок специалисты фиксировали несоответствие оборудования техническим требованиям, а также нарушения правил эксплуатации.

Алушта на втором месте антирейтинга

Вторую позицию в антирейтинге заняла Алушта. В городе также было выявлено значительное количество нарушений при эксплуатации как наземных, так и водных аттракционов. Речь идёт о несоблюдении норм безопасности, которые могут создавать угрозу для посетителей.

Представители Гостехнадзора подчёркивают, что такие объекты особенно требуют контроля в курортный сезон, когда нагрузка на аттракционы существенно возрастает, а число отдыхающих увеличивается в разы.

Контроль и профилактика рисков

В надзорном ведомстве отмечают, что проверки проводятся регулярно и направлены не на формальное выявление нарушений, а на предотвращение возможных происшествий. Владельцам аттракционов выдаются предписания об устранении недостатков, а при необходимости принимаются меры административного воздействия.

Специалисты подчёркивают, что соблюдение требований безопасности — ключевое условие работы развлекательных объектов, особенно в туристических регионах, где от их состояния напрямую зависит безопасность взрослых и детей.

