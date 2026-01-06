Курорт с изъянами: Феодосия возглавила антирейтинг опасных аттракционов
Развлекательная инфраструктура курортных городов Крыма в прошлом году оказалась под пристальным вниманием надзорных органов. Проверки показали, что не все аттракционы соответствуют установленным требованиям безопасности, а в одном из популярных туристических центров количество нарушений оказалось максимальным. Об этом сообщает телеканал "Крым 24".
Феодосия — лидер по числу нарушений
По итогам 2025 года наибольшее количество небезопасных аттракционов среди городов полуострова было выявлено в Феодосии. Об этом в эфире телеканала сообщил начальник инспекции Гостехнадзора Республики Крым, главный государственный инженер-инспектор региона Алексей Игнатенко.
"Лидирует здесь по выявлению Феодосия", — отметил Алексей Игнатенко.
По его словам, в ходе проверок специалисты фиксировали несоответствие оборудования техническим требованиям, а также нарушения правил эксплуатации.
Алушта на втором месте антирейтинга
Вторую позицию в антирейтинге заняла Алушта. В городе также было выявлено значительное количество нарушений при эксплуатации как наземных, так и водных аттракционов. Речь идёт о несоблюдении норм безопасности, которые могут создавать угрозу для посетителей.
Представители Гостехнадзора подчёркивают, что такие объекты особенно требуют контроля в курортный сезон, когда нагрузка на аттракционы существенно возрастает, а число отдыхающих увеличивается в разы.
Контроль и профилактика рисков
В надзорном ведомстве отмечают, что проверки проводятся регулярно и направлены не на формальное выявление нарушений, а на предотвращение возможных происшествий. Владельцам аттракционов выдаются предписания об устранении недостатков, а при необходимости принимаются меры административного воздействия.
Специалисты подчёркивают, что соблюдение требований безопасности — ключевое условие работы развлекательных объектов, особенно в туристических регионах, где от их состояния напрямую зависит безопасность взрослых и детей.
