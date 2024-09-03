Центр "Амурский тигр" и "Аэрофлот" подпишут договор о перевозке травмированных тигров

Центр "Амурский тигр" и "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме планируют подписать соглашение о перевозке бортами данной авиакомпании травмированных амурских тигров. сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ гендиректор центра Сергей Арамилев. Авиапомощь центру по изучению и защите популяции амурским тигров нужна, когда животное ранено или травмировано и нуждается в особых условиях перевозки, сообщил Арамилев в интервью РИА Новости.
Он также рассказал, что авиакомпания уже давно помогает с перевозкой краснокнижных животных и делает это на безвозмездной основе, поэтому организации решили формализовать двусторонние отношения.
Арамилев также сообщил, что не так давно "Аэрофлот" помог быстро доставить на Дальний Восток ветеринарные препараты, с помощью которых удалось продлить жизнь тигру.
Фото: flickr. com/Mathias Appel (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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