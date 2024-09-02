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В Приморском крае амурский тигр попал под поезд
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В Приморском крае погиб краснокнижный амурский тигр, попав под поезд.

В Приморском крае амурский тигр попал под поезд

В Хасанском районе Приморского края погиб краснокнижный амурский тигр, который попал под поезд, ехавший по мосту, сообщил центр "Амурский тигр" в своем Telegram-канале. На месте происшествия работают полиция и охотнадзор, сказано в сообщении. Экспертизу трупа животного проведут специалисты Центр "Амурский тигр".

По информации нацпарка "Земля леопарда", погибла молодая самка амурского тигра. Она оказалась на 100-метровом трехпролётном железнодорожном мосту ночью и не смогла спастись от поезда, сообщает агентство РИА Новости. Вероятно, животное запаниковало, тигрица начала метаться и попала под колёса, рассказала агентству старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Дина Матюхина.

В нацпарке также рассказали, что животные используют мосты для переправы через крупные реки и что сквозь места проживания крупных хищников на "Земле леопарда" и у границ нацпарка проходят автомобильные и железнодорожные дороги.

Фото: flickr. com/ Mathias Appel (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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