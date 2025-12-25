Амурский тигр стал жертвой ДТП: как трагедия на дороге может обернуться для автомобилистов штрафами

Амурский тигр погиб в результате аварии с участием четырех автомобилей на трассе Хабаровск — Владивосток в Хабаровском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию Хабаровского района.

"В районе 22-23-го км автодороги А-370 Хабаровск — Владивосток с разделительного барьера встречной полосы внезапно выпрыгнул на проезжую часть амурский тигр слева по ходу движения автомобиля Nissan X-Trail, который двигался в сторону города Владивостока в левой полосе. От удара об левое крыло Nissan тигра отбросило на попутные машины. В результате происшествия животное погибло", — говорится в сообщении.

Ущерб от аварии и последствия для автомобилистов

В результате инцидента повреждены четыре автомобиля, однако, по информации ГИБДД, люди не пострадали. На место происшествия выехали сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции Хабаровского края, и проезд был затруднен.

Для водителей, которые решат покинуть место ДТП, предусмотрена административная ответственность. Оставление места происшествия будет расцениваться как нарушение, за которое предусмотрено лишение водительских прав на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток. Также возможно возмещение ущерба.

Возмещение ущерба за сбитого амурского тигра

Амурский тигр занесен в Красную книгу и является особо охраняемым животным. В связи с этим компенсация ущерба за его гибель может составлять до 2 миллионов рублей.