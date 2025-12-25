Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
тигр
тигр
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:46

Амурский тигр стал жертвой ДТП: как трагедия на дороге может обернуться для автомобилистов штрафами

Амурский тигр стал причиной аварии с четырьмя автомобилями — Госавтоинспекция Хабаровского района

Амурский тигр погиб в результате аварии с участием четырех автомобилей на трассе Хабаровск — Владивосток в Хабаровском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию Хабаровского района.

"В районе 22-23-го км автодороги А-370 Хабаровск — Владивосток с разделительного барьера встречной полосы внезапно выпрыгнул на проезжую часть амурский тигр слева по ходу движения автомобиля Nissan X-Trail, который двигался в сторону города Владивостока в левой полосе. От удара об левое крыло Nissan тигра отбросило на попутные машины. В результате происшествия животное погибло", — говорится в сообщении.

Ущерб от аварии и последствия для автомобилистов

В результате инцидента повреждены четыре автомобиля, однако, по информации ГИБДД, люди не пострадали. На место происшествия выехали сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции Хабаровского края, и проезд был затруднен.

Для водителей, которые решат покинуть место ДТП, предусмотрена административная ответственность. Оставление места происшествия будет расцениваться как нарушение, за которое предусмотрено лишение водительских прав на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток. Также возможно возмещение ущерба.

Возмещение ущерба за сбитого амурского тигра

Амурский тигр занесен в Красную книгу и является особо охраняемым животным. В связи с этим компенсация ущерба за его гибель может составлять до 2 миллионов рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сергей Будкин инициировал проект детского оздоровительного центра в Осетии – ДВ-РОСС вчера в 15:27
Инвестор найден, идея одобрена: детский проект Хабаровского района может стартовать в Осетии

Глава Хабаровского района предложил создать детский оздоровительный центр в Северной Осетии и уже заручился поддержкой инвестора.

Читать полностью » Работающим пенсионерам в 2026 году повысят выплаты примерно на 1,6 тыс – DEITA.RU вчера в 15:27
Инфляция давит, выплаты отвечают: с пенсиями в 2026 году произойдет неожиданный поворот

С 1 января страховые пенсии в России вырастут выше уровня инфляции, а в ряде регионов прибавка окажется особенно заметной.

Читать полностью » Нина Останина предложила расширить программу семейной ипотеки на вторичное жилье по всей России вчера в 9:52
Нина Останина против всего: почему её предложение о семейной ипотеке потрясёт рынок недвижимости

Нина Останина предложила расширить семейную ипотеку на вторичное жилье по всей России. Также она просит поддержать законопроект о повышении дохода семей для пособий.

Читать полностью » В Гонконге восстанавливают могилы советских моряков, погибших в начале Второй мировой войны – Минобороны РФ вчера в 9:52
Пропавшие без вести в Гонконге: как работа по паспортизации захоронений раскрывает забытые страницы истории

В Гонконге началась паспортизация захоронений советских моряков, погибших в начале Второй мировой войны. Что стало результатом работы по восстановлению памяти?

Читать полностью » Ввод жилья на Дальнем Востоке вырос на 2,4% за 11 месяцев — Востокгосплан вчера в 8:15
Квадратные метры против демографии: почему Дальний Восток строится наперекор оттоку

Ввод жилья на Дальнем Востоке превысил планы на 12%, а Приморье стало лидером по строительству. Но доступность квартир для семей остаётся спорной.

Читать полностью » Приморье не столкнулось с ёлочными клещами — Роспотребнадзор вчера в 8:15
Невидимые гости с ёлки: правда ли, что в Приморье прячутся ёлочные клещи

Сообщения о "ёлочных клещах" вызвали панику, но в Приморье специалисты уверяют: живые новогодние ёлки не несут угрозы.

Читать полностью » Отказы по кредитным каникулам растут из-за недостатка документов о доходах — Войлуков вчера в 8:15
Отказы по кредитным каникулам: как неформальные доходы мешают получить поддержку

Рост отказов по кредитным каникулам связан с тем, что многие заемщики не могут подтвердить снижение доходов официальными документами.

Читать полностью » Власти Владивостока утвердили новые тарифы на содержание жилья с января 2026 года — PrimaMedia вчера в 8:15
Новые тарифы на содержание жилья во Владивостоке: кому предстоит платить больше и на сколько

Во Владивостоке утвердили новые тарифы на содержание жилья с 2026 года. Повышение затронет не всех, но для части жителей платежи вырастут.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Сосудистые звездочки могут сигнализировать о серьезной проблеме — флеболог Богачев
Еда
Для салата с крабовыми палочками требуется нарезка ингредиентов соломкой — повар
Красота и здоровье
Зимние перепады погоды усиливают нагрузку на сосуды — врач-терапевт Лапа
Красота и здоровье
Частое дежавю связывают с тревожностью — врач-психиатр Жесткова
Россия
Путин поддержал расширение бесплатного обучения в вузах
Авто и мото
Спокойная манера вождения снижает внимание инспекторов ГАИ — эксперт
Туризм
Кордова в Испании стала удобным городом для пеших прогулок в январе — Daily Mirror
Мир
Блогерша из Теннесси делает макияж с помощью мужа из-за артрогрипоза — People
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet