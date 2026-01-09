Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 7:11

Вместо трагедии — спасение: амурского тигра из Приморья вернули в дикую природу

Амурского тигра отловили у села Верхний Перевал — РИАН

Появление крупного хищника рядом с таежными селами в Приморье всегда вызывает тревогу у местных жителей, но в этот раз история завершилась без жертв — и для людей, и для животного. Амурского тигра, которого ранее заметили возле населенного пункта, удалось вернуть в естественную среду обитания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию профильных специалистов.

Отлов у населенного пункта

Амурского тигра отловили на этой неделе в районе села Верхний Перевал в Приморском крае. Как уточняется, решение о поимке хищника было принято из соображений безопасности — как для жителей, так и для самого животного. Специалисты опасались, что близкий контакт с человеком может привести к трагическим последствиям.

В центре "Амурский тигр" пояснили, что тигр регулярно приближался к таежному населенному пункту.

"Животное приближалось к таежному населенному пункту, следуя за копытными, где его уже "встречали" бродячие собаки", — отметили в центре.

Такое поведение повышало риск конфликтов и провоцировало хищника на нетипичные для дикой природы действия.

Состояние тигра и меры контроля

После отлова животное прошло ветеринарный осмотр. Специалисты не выявили у тигра травм или признаков истощения — хищник оказался полностью здоров. Это позволило отказаться от длительной реабилитации и принять решение о скорейшем возвращении его в дикую природу.

Для дальнейшего мониторинга на тигра надели спутниковый ошейник. Он позволит отслеживать перемещения хищника и оперативно реагировать, если тот вновь приблизится к населенным пунктам. Такая практика уже применяется в регионах обитания амурских тигров и считается эффективным инструментом профилактики конфликтов.

Возвращение в дикую природу

После завершения всех процедур тигра вывезли на значительное расстояние от мест проживания людей. Там его отпустили в естественную среду, где он сможет охотиться и передвигаться без постоянного контакта с человеком. В центре "Амурский тигр" подчеркнули, что подобные операции направлены на сохранение редкого вида и снижение рисков для населения.

Специалисты отмечают, что возвращение хищников в дикую природу остается приоритетной задачей, даже если животное временно проявляло опасное поведение. Контроль, мониторинг и профилактика позволяют сохранить баланс между защитой людей и охраной амурского тигра как символа дальневосточной фауны.

