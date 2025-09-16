Когти, камни и 168 миллионов: как в Казани встречают диких гостей с характером

Двое тигрят, спасённых в Хабаровском крае, нашли новый дом в Казани. Об этом сообщили пресс-службы "Аэрофлота" и зооботсада.

Долгий путь

Малышам всего по полтора года. Сначала их доставили из Хабаровска в Москву на широкофюзеляжном Boeing 777. А вот из столицы в Казань перевозка прошла уже на спецавтотранспорте — объёмные клетки не помещаются в багажные отсеки узкофюзеляжных самолётов.

Сейчас тигрята находятся на карантине, поэтому посетители пока не могут их увидеть.

Истории спасения

Тигрица : весной 2025 года её нашли сиротой возле села Некрасовка. Она выходила к людям в поисках пищи.

Тигрёнок-самец: его вместе с сестрой поймали у другого села в Хабаровском крае. Их мать была тяжело ранена и не могла охотиться.

Госинспектор Алексей Шилов рассказал:

"Мама была с одним глазом, второй не видел. Она привела их к людям, чтобы как-то прокормить".

Планы зоопарка

О приезде амурских тигров ещё в мае говорил директор зооботсада Сергей Павлов. Помимо них, в Казани появятся снежные барсы, дальневосточные леопарды, белый медведь, морж, овцебык и белоплечий орлан.

Для полосатых хищников готовят отдельный вольер на территории "Реки Замбези". На его строительство планируют выделить 168 млн рублей. Проект предусматривает: