Эффективность искусственного воспроизводства осетровых на Амуре ограничивается высоким уровнем браконьерства, особенно в отношении калуги. Об этом сообщил Владислав Морозов из Хабаровского филиала ВНИРО в рамках конференции «100 лет ТИНРО», прошедшей в Тихоокеанском филиале института.

Динамика выпуска молоди

За последние 15 лет рыбоводные заводы России и Китая ежегодно выпускали в среду от 2,5 до 4 млн особей осетровых. Структура пополнения распределяется неравномерно: в среднем на Амур попадает около 2,5 млн экземпляров амурского осетра и порядка 705 тыс. экземпляров калуги.

Разрыв в объемах воспроизводства продиктован биологическими особенностями калуги. На ранних стадиях развития молодь этого вида склонна к каннибализму, что создает технологические сложности при попытках существенно увеличить масштабы ее выращивания и выпуска.

Состояние популяций и риски

Несмотря на кратный рост количества молоди обоих видов в реке, текущее состояние запасов оценивается по-разному:

Амурский осетр: стабильно высокие объемы выпуска создают надежную базу для восстановления. Состояние популяции характеризуется как перспективное.

стабильно высокие объемы выпуска создают надежную базу для восстановления. Состояние популяции характеризуется как перспективное. Калуга: из-за меньших объемов воспроизводства и интенсивного давления со стороны незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) промысла состояние вида оценивается лишь как «условно перспективное».

Основным препятствием для полного восстановления ресурсов становится уничтожение родительских особей. Потеря производителей из-за браконьерства нивелирует эффект от работы рыбоводных заводов, так как снижает способность популяций к естественному возобновлению на их природных ареалах.