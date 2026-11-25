Правительство Российской Федерации совместно с руководством Хабаровского края приступит к разработке стратегии развития судоходства в бассейне реки Амур. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам рабочей поездки во Владивосток, состоявшейся 2–3 сентября 2026 года.

Основная цель работы — комплексный анализ потребностей региона в транспортировке грузов и перевозке пассажиров. В рамках реализации поручения специалистам предстоит определить конкретную номенклатуру и объемы перевозимых товаров, наметить перспективные маршруты движения, а также рассчитать необходимое количество и технические характеристики судов.

Особое внимание будет уделено созданию финансово-экономической модели функционирования флота в Амурском бассейне. Документ должен включать систему экономически обоснованных тарифов, учитывающих специфику региона, в частности выраженный сезонный характер навигации.

Ответственность за выполнение распоряжения возложена на председателя правительства РФ Михаила Мишустина и губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Итоговый доклад по результатам анализа и расчетов должен быть представлен главе государства до 1 февраля 2027 года.