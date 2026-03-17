Золотая лихорадка по-новому: в Амурской области резко нарастили добычу драгметаллов в начале года

За первые два месяца текущего года горнодобывающая промышленность Амурской области показала заметную динамику в секторе драгоценных металлов и твердого топлива. Извлекаемый объем золота достиг 1,9 тонны, продемонстрировав рост более чем на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно недропользователи региона добыли почти полмиллиона тонн угля. Свежие оперативные данные предоставило министерство природных ресурсов Амурской области.

Рост золотодобычи

Объем добытого золота в Амурской области по результатам двух месяцев составил 1 880,2 килограмма. Этот показатель оказался на 41,7 процента выше результатов, зафиксированных за первые два месяца минувшего года.

Такой скачок свидетельствует об интенсификации производственных процессов на ключевых площадках региона. Стабильный рост объемов извлечения драгоценного металла стал следствием оптимизации работы на действующих месторождениях.

Производственные циклы в золотодобывающем секторе адаптировались к текущим условиям, что позволило предприятиям нарастить выработку. Положительная динамика охватывает работу наиболее крупных компаний, работающих на недрах области.

Ключевые предприятия

Основной вклад в итоговые показатели регионального сектора золотодобычи внесли два крупных недропользователя. Лидером по темпам прироста стало общество с ограниченной ответственностью "Маломырский рудник", увеличившее добычу на 450 килограммов.

Также значительные результаты продемонстрировало общество с ограниченной ответственностью "ТЭМИ". Прирост добычи на их участках составил 198 килограммов по сравнению с прошлым отчетным периодом.

Показатели угледобычи

Параллельно с драгоценными металлами в области идет активная разработка угольных месторождений. За отчетный период горняки подняли на-гора 495,7 тысячи тонн твердого топлива.

Структура добычи распределилась следующим образом: на долю бурого угля пришлось 452,7 тысячи тонн, остальной объем составил каменный уголь. Основная часть нагрузки по выполнению плана легла на акционерное общество "Амурский уголь".

Данная компания обеспечила подавляющую долю общего объема добычи, выдав 440,8 тысячи тонн сырья. Эти данные подтверждают стабильную загрузку производственных мощностей угольной отрасли региона в начале текущего календарного года.