Этот формат ворвался из армии в фитнес — и теперь им тренируются миллионы
Понять суть AMRAP-тренировок несложно — это один из самых эффективных способов развить выносливость, повысить силу и при этом не тратить на фитнес слишком много времени. Аббревиатура расшифровывается как as many rounds as possible - "максимум раундов за отведённое время". По сути, это короткая, но насыщенная работа, где важно не количество упражнений, а интенсивность и самоконтроль.
Что такое AMRAP-тренировка
В классическом варианте тренировки AMRAP участник выполняет определённый комплекс движений — например, приседания, отжимания и выпрыгивания — столько раз, сколько успеет за заданный промежуток времени. Это может быть 5, 10 или 20 минут. Задача — не останавливаться и не снижать темп. Чем больше раундов вы сделаете, тем выше будет результат.
"Они предназначены для выполнения в интенсивном темпе, чтобы успеть сделать максимум за выделенное время", — пояснил тренер по кроссфиту Райан Лукас-Лоутер.
Такой подход пришёл из CrossFit-сообществ, но давно стал самостоятельной системой. AMRAP можно адаптировать под любую цель — похудение, набор мышечной массы или развитие выносливости. Главное — корректировать вес, длительность и набор упражнений под себя.
Почему AMRAP работает
Эта методика сочетает в себе всё, что нужно для продуктивной тренировки: высокая плотность нагрузки, отсутствие "мертвого" времени и возможность точно отслеживать прогресс.
-
Эффективность за короткое время. Даже 15-минутный AMRAP заставит сердце биться чаще, а мышцы — работать на полную. Это отличный вариант для занятых людей.
-
Гибкость. Программу можно составить под любую подготовку — от новичков до профессионалов.
-
Проверка выносливости. Повторяя один и тот же комплекс через неделю, легко увидеть прогресс — вы сможете выполнить больше раундов за то же время.
-
Психологический эффект. Постоянная гонка со временем и собой развивает силу воли и концентрацию.
"AMRAP помогает понять, на что вы способны за ограниченный срок", — добавил Лукас-Лоутер.
Как построить AMRAP-занятие
Этап 1. Подготовка
Для начала выберите временной интервал — от 10 до 30 минут. Затем определите 3-5 упражнений. Лучше, если они будут задействовать разные группы мышц: например, приседания, планка, отжимания и выпрыгивания. Понадобится базовое оборудование — коврик, гантели или гиря, секундомер (можно использовать фитнес-трекер).
Этап 2. Разминка
Перед стартом обязательно разогрейте суставы и мышцы. Можно сделать круг лёгких кардиоупражнений: бег на месте, махи руками и ногами, прыжки. Разминка должна занимать не менее 5 минут.
Этап 3. Основная часть
Включите таймер и выполните комплекс как можно больше раз, стараясь не снижать интенсивность. Главное правило — сохранять правильную технику.
"Главный приоритет — безопасное и качественное выполнение движений, а не гонка за количеством", — подчеркнул Лукас-Лоутер.
Если устали — делайте короткие паузы, но не останавливайтесь полностью.
Этап 4. Восстановление
После тренировки нужно плавно снизить пульс — походить, сделать лёгкую растяжку и глубоко подышать. Это поможет мышцам быстрее восстановиться.
Сравнение AMRAP и HIIT
|Параметр
|AMRAP
|HIIT
|Формат
|Максимум раундов без фиксированного отдыха
|Интервалы работы и отдыха
|Цель
|Проверка выносливости и самоконтроля
|Развитие мощности и скорости
|Контроль интенсивности
|Зависит от участника
|Чётко задаётся по времени
|Продолжительность
|От 10 до 30 минут
|От 4 до 20 минут
Обе методики относятся к высокоинтенсивным, но AMRAP требует большей самостоятельности: вы сами регулируете темп и нагрузку.
Советы шаг за шагом
-
Начните с малого. Новичкам достаточно 10 минут и лёгких упражнений с собственным весом.
-
Выбирайте простые движения. Приседания, отжимания, планка и "бурпи" подойдут всем.
-
Фиксируйте результат. Записывайте количество раундов и старайтесь улучшать показатель каждую неделю.
-
Следите за дыханием. Дышите ровно — вдох на усилии, выдох на расслаблении.
-
Используйте оборудование. Гантели, гиря или фитнес-резинка помогут сделать нагрузку разнообразнее.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Поспешное выполнение без контроля техники.
Последствие: Травмы суставов и мышц.
Альтернатива: Работайте в умеренном темпе, постепенно повышая скорость.
-
Ошибка: Отсутствие разминки.
Последствие: Риск растяжения или боли в мышцах.
Альтернатива: Всегда тратьте 5-7 минут на подготовку тела.
-
Ошибка: Использование слишком больших весов.
Последствие: Потеря координации, перегрузка спины.
Альтернатива: Подбирайте вес, с которым сможете сделать 10-15 повторений без нарушения техники.
А что если нет инвентаря?
Никакой проблемы — AMRAP легко выполнять дома. Вместо гантелей используйте бутылки с водой или рюкзак с книгами. Для кардио подойдут бег на месте, прыжки или подъемы по лестнице. Главное — не останавливаться.
Плюсы и минусы AMRAP
|Плюсы
|Минусы
|Высокая эффективность при короткой продолжительности
|Большая нагрузка на сердце и суставы
|Подходит для любых уровней подготовки
|Требует самоконтроля и мотивации
|Можно проводить дома без тренера
|Риск переутомления при слишком частом выполнении
|Развивает силу и выносливость одновременно
|Не подходит людям с хроническими заболеваниями сердца
FAQ
Как часто можно делать AMRAP?
Оптимально — 2-3 раза в неделю с перерывом минимум в сутки между тренировками.
Можно ли сочетать AMRAP с другими форматами?
Да, AMRAP отлично дополняет силовые или кардиотренировки. Например, понедельник — силовая, среда — AMRAP, пятница — растяжка.
Что лучше: AMRAP или интервальный тренинг?
Оба эффективны, но AMRAP даёт больше свободы — вы сами определяете темп и длительность.
Подходит ли AMRAP для похудения?
Да, благодаря высокой интенсивности и большому расходу калорий этот формат помогает ускорить метаболизм и уменьшить жировую массу.
Мифы и правда
-
Миф: AMRAP подходит только спортсменам.
Правда: Комплекс легко адаптировать даже для начинающих.
-
Миф: Чем быстрее делаешь, тем лучше результат.
Правда: Качество движений всегда важнее количества.
-
Миф: Эти тренировки обязательно нужно делать с тренером.
Правда: Достаточно знать технику упражнений и иметь таймер.
3 интересных факта
-
Первые AMRAP-комплексы появились в американских кроссфит-залах в начале 2000-х.
-
Рекордное количество раундов зафиксировано в рамках соревнований CrossFit Games.
-
AMRAP часто применяют в армии США как тест на физическую готовность.
Исторический контекст
Изначально концепция AMRAP была создана как элемент подготовки пожарных и военных, где нужно было оценивать выносливость под нагрузкой. Позже методику адаптировали фитнес-инструкторы, добавив вариативность и безопасность. Сегодня этот формат присутствует практически в каждом онлайн-курсе по функциональному тренингу и доступен в мобильных фитнес-приложениях.
