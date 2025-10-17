Преступление с ароматом гнили: из оранжереи в Дортмунде похищен трупный цветок

В немецком городе Дортмунде из ботанического сада "Ромбергпарк" неизвестные злоумышленники похитили редчайшее растение — аморфофаллус титанический (Amorphophallus titanum), известный как самый зловонный цветок на Земле. Об этом сообщает издание Spiegel.

Пропажа весом 30 килограммов

Инцидент произошёл в одном из оранжерейных комплексов ботанического сада. Неизвестные аккуратно выкопали и вынесли клубень растения весом около 20-30 килограммов.

Редкий экземпляр, которому сотрудники дали имя "Давид", считался гордостью коллекции дортмундского ботсада.

"Жители города ждали, когда "Давид" снова зацветёт. Его цветение — всегда событие: крупнейшее соцветие в мире и запах, который не спутать ни с чем", — рассказал сотрудник ботанического сада "Ромбергпарк".

Почему его называют самым зловонным

Аморфофаллус титанический, также известный как трупный цветок, — одно из самых необычных растений на планете. Родом из тропических лесов Суматры, он цветёт крайне редко — раз в несколько лет и всего несколько дней.

Во время цветения растение испускает сильный запах гнили, напоминающий смесь тухлого мяса, рыбы и испорченных яиц. Этот запах привлекает насекомых-опылителей — мух и жуков, которые в естественной среде откладывают яйца на падали.

"Запах отвратителен, но именно он обеспечивает опыление. Без него цветок не смог бы размножаться", — пояснили ботаники.

Цветение аморфофаллуса всегда вызывает ажиотаж — на него приезжают туристы, фотографы и просто любопытные. В период раскрытия соцветия в теплицах выстраиваются очереди: увидеть и почувствовать "короля вони" хотят сотни людей.

Как выглядит титанический аморфофаллус

Взрослое растение аморфофаллуса титанического достигает высоты более трёх метров. Его соцветие состоит из огромного мясистого початка, окружённого бордово-зелёным покрывалом, которое при раскрытии напоминает гигантский бокал.

После цветения надземная часть растения отмирает, а под землёй остаётся массивный клубень, способный весить до 100 килограммов. Именно этот клубень и стал целью похитителей.

Уникальный "Давид"

Дортмундский экземпляр был выращен несколько лет назад из семени, привезённого из Индонезии. Сотрудники оранжереи ухаживали за ним особенно тщательно: создавали тропический микроклимат, следили за уровнем влажности и температурой.

Предстоящее цветение "Давида" должно было стать главным событием сезона - в прошлом году его рост достиг рекордных значений.

"Мы ждали этого момента несколько лет. Для ботанического сада это была гордость и символ труда всей команды", — признались сотрудники "Ромбергпарка".

Реакция сотрудников и горожан

Новость о краже вызвала настоящий шок у работников сада и местных жителей. В соцсетях пользователи активно обсуждают произошедшее, не скрывая возмущения.

"Это чудовищно — украсть не просто редкое растение, а часть научной коллекции. Мы надеемся, что похитители проявят хоть немного совести и вернут "Давида"", — заявили представители ботсада.

По словам администрации, цветок не имеет коммерческой ценности в привычном смысле: продать его сложно, ведь выращивание требует особых условий, а растение находится под защитой международных природоохранных конвенций.

Расследование

Сразу после обнаружения пропажи руководство "Ромбергпарка" обратилось в полицию. На месте происшествия работают следователи. Проверяются камеры видеонаблюдения, опрашиваются сотрудники и посетители.

Полиция рассматривает несколько версий — от кражи ради коллекционеров до попытки перепродажи за границу.

Аморфофаллус титанический находится в списке растений, защищённых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES). Незаконное перемещение такого экземпляра может повлечь уголовное наказание.

Почему аморфофаллус охраняется

Из-за вырубки тропических лесов Суматры ареал аморфофаллуса резко сократился. Сегодня растение занесено в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN) как уязвимый вид.

Каждый новый экземпляр, выращенный в ботанических садах Европы, США и Азии, имеет особое значение: он помогает сохранить генетическую линию вида и даёт возможность учёным исследовать его биологию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отсутствие круглосуточной охраны редких экспонатов.

Последствие: утрата уникальных растений.

Альтернатива: установка систем сигнализации и датчиков движения в теплицах.

Ошибка: недооценка ценности научных коллекций.

Последствие: утрата генетического материала и исследовательских образцов.

Альтернатива: создание цифрового каталога и страхование редких экземпляров.

Ошибка: слабая информированность общества о значении ботсадов.

Последствие: снижение уважения к научным объектам и рост вандализма.

Альтернатива: просветительские программы и экскурсии, рассказывающие о редких видах.

Что грозит похитителям

В Германии подобные преступления квалифицируются как кража культурных и научных объектов. В зависимости от ущерба и обстоятельств виновным грозит штраф или тюремное заключение до трёх лет.

Если же будет доказано, что растение пытались вывезти за пределы страны, наказание может быть ещё строже.

Ученые надеются на возвращение

Сотрудники "Ромбергпарка" уверены, что украденное растение долго не проживёт без специального ухода. Оно требует стабильной температуры, влажности и регулярных процедур, которые трудно воспроизвести вне лабораторных условий.

"Без профессионального ухода клубень погибнет за считаные недели. Мы надеемся, что похитители это понимают и вернут "Давида" обратно", — заявили представители сада.

Символ надежды и заботы о природе

История с похищением "Давида" стала не просто криминальным эпизодом, а напоминанием о хрупкости природного мира. Уникальные растения, подобные аморфофаллусу, не просто украшают ботанические сады — они хранят редкие генетические линии и помогают человечеству изучать эволюцию флоры.