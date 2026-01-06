Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гороскоп
Гороскоп
© spacetelescope. org by European Space Agency is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:34

Космос снабдил Землю азотом для жизни: доказательство лежало в музее

Аммоний в метеорите может быть источником азота для зарождения жизни — СПбГУ

Иногда ключ к пониманию того, как могла зародиться жизнь на Земле, оказывается не в земных породах, а в веществах, прилетевших из космоса более века назад. Об этом сообщает Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), рассказывая о результатах исследования метеорита Orgueil, упавшего во Франции в 1864 году. Учёные обнаружили в его составе новый минерал с аммонием — соединением, которое рассматривается как важный источник азота для биохимических процессов. По мнению исследователей, находка может расширить представления о химии малых тел Солнечной системы и о том, какую роль внеземные материалы могли сыграть в формировании условий для появления жизни.

Метеорит Orgueil занимает особое место в научных коллекциях: его состав, как отмечают в университете, близок к материалам астероидов Ryugu и Bennu, образцы которых ранее доставили на Землю космические миссии. Это делает объект удобной "лабораторией" для сравнения внеземных веществ. Образцы Orgueil хранятся в российском научном центре, что позволило специалистам СПбГУ провести детальное исследование и подтвердить присутствие аммония с помощью современных методов анализа.

Почему Orgueil важен для науки о происхождении жизни

По данным СПбГУ, Orgueil считается ценным объектом, поскольку его химический состав сопоставим с материалами астероидов Ryugu и Bennu. Такие астероиды рассматриваются как носители древнего вещества, почти не изменившегося со времён формирования Солнечной системы. Поэтому любое уточнение состава метеорита даёт материал для гипотез о том, какие соединения могли попадать на раннюю Землю и участвовать в появлении биохимических цепочек.

В университете подчёркивают, что обнаружение аммония в новом минерале связано именно с интересом к азотсодержащим соединениям. Азот — один из базовых элементов, необходимых для синтеза органических молекул, и его источники во внеземных материалах изучают как часть более широкой темы о "космическом вкладе" в происхождение жизни.

Какой минерал нашли и чем он интересен

Исследователи СПбГУ обнаружили аммоний в никелистом буссенготите. В университете пояснили, что этот минерал известен как источник азота, который важен для биохимических процессов. Именно наличие аммония в его структуре стало новым элементом в описании состава метеорита, добавив ещё один фрагмент к картине химической эволюции вещества в космосе.

По словам учёных, открытие позволяет лучше понять химический состав небесных тел и их возможное влияние на зарождение жизни на Земле. В этом смысле речь идёт не только о минералогии, но и о связи между геохимией внеземных объектов и вопросами происхождения органических соединений. Для исследователей важно и то, что подобные минералы формируют сигналы, которые фиксируются дистанционными методами — например, в инфракрасных спектрах.

Как подтвердили присутствие аммония

Для подтверждения аммония учёные использовали современные методы анализа, включая рентгенодифракцию. В СПбГУ уточнили, что исследования проводились в научном парке университета, где есть оборудование, позволяющее детально изучать минералы на уровне кристаллической структуры. Именно такой подход даёт возможность отделять предположения от доказанных фактов, показывая, какие именно атомные группы входят в состав вещества.

В университете отмечают, что применение этих методов позволило уверенно установить присутствие аммония в никелистом буссенготите. Такой результат важен и с методической точки зрения: он демонстрирует, что классические образцы метеоритов, хранящиеся в коллекциях десятилетиями, продолжают давать новые научные данные, если к ним применяются современные технологии анализа.

Что меняется в понимании космических материалов

Профессор Сергей Бритвин, которого цитирует СПбГУ, подчеркнул значимость открытия для науки. Он отметил, что оно помогает лучше понять формирование инфракрасных спектров комет и астероидов, что расширяет возможности изучения внеземных материалов. По сути, речь идёт о том, что находка не ограничивается описанием одного минерала: она влияет на интерпретацию данных, которые получают астрономы при наблюдении малых тел Солнечной системы.

"Полученные данные расширяют научные представления о химическом составе малых тел Солнечной системы и их роли в зарождении жизни", — следует из сообщения СПбГУ.

Университет подчёркивает, что подобные результаты подталкивают к более широкому взгляду на вопрос происхождения жизни, где космические объекты рассматриваются не просто как "камни из космоса", а как потенциальные носители химических компонентов, важных для биологической эволюции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Арктике найдено кладбище китов, раскрывающее тайны древней истории — Science-et-vie вчера в 14:58
Загадка древних китов подо льдом: что скрывают тающие ледники Арктики и их темные секреты

В Арктике обнаружено уникальное "кладбище" китов, раскрывающее древние страницы истории региона. Учёные исследуют, как климатические изменения повлияли на экосистему.

Читать полностью » Мировых запасов нефти хватит примерно на 52 года — SciencePost вчера в 10:33
Обратный отсчёт запущен: у мировой нефтяной карты внезапно появился чёткий край

Сколько нефти осталось у мира на самом деле и почему цифра в 52 года не означает конец эпохи углеводородов — разбор глобальных запасов и нюансов энергетики.

Читать полностью » JWST нашел древнюю черную дыру без звезд — New Scientist вчера в 6:18
Что, если черные дыры старше звезд? Открытие, которое переворачивает всю космическую историю

JWST обнаружил древний объект с гигантской чёрной дырой и почти без звёзд. Модели допускают: это может быть первичная чёрная дыра.

Читать полностью » Морской слизень использует солнечный свет как источник энергии — Nature вчера в 2:58
Маленький хищник, который не ест, а собирает свет: как слизень использует фотосинтез для выживания

Морской слизень Costasiella kuroshimae использует солнечный свет как источник пищи благодаря уникальной биохимической стратегии. Он превращает хлоропласты в "солнечные панели" для питания.

Читать полностью » На Марсе обнаружили восемь ранее неизвестных пещер — AJL 04.01.2026 в 21:02
Марс раскрыл тайник из прошлого: глубины планеты оказались куда перспективнее поверхности

На Марсе обнаружили редкий тип пещер, сформированных водой. Эти структуры могут стать ключевыми объектами в поиске следов древней жизни.

Читать полностью » Полифенолы защищают зрение при диабетической ретинопатии — Nutrients 04.01.2026 в 17:49
Возрастная макулярная дегенерация боится этого: антиоксиданты, которые есть на каждой кухне

Учёные из Милана выяснили, что полифенолы растений могут защищать сетчатку и зрительный нерв при глаукоме, ретинопатии и макулярной дегенерации.

Читать полностью » Вулкан Тамбора 1815 года стал причиной глобального похолодания — Смитсоновский институт 04.01.2026 в 13:57
Катастрофа, которую мы забыли: как вулкан из 1815 года заморозил Землю и оставил мир в шоке

Вулканическое извержение на горе Тамбора в 1815 году привело к катастрофическому "Году без лета", вызвав похолодание и неурожай по всему миру. Узнайте, как это событие повлияло на климат и жизнь людей.

Читать полностью » Термоядерные реакторы могут производить частицы тёмной материи — JHEP 04.01.2026 в 9:55
Реакторы строили ради энергии, но получили другое: побочный эффект меняет физику

Термоядерные реакторы могут неожиданно помочь в поиске тёмной материи. Учёные предполагают, что их стенки способны порождать аксионы.

Читать полностью »

Новости
Наука
Миграция Юпитера позволила Земле сохранить стабильную орбиту — Science Advances
Общество
В Сочельник не рекомендуют заниматься тяжёлой работой и шитьём — РПЦ
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6.2 произошло у западного побережья Японии — JMA
Мир
Великобритания запретила рекламу фастфуда с 5:30 до 21:00 — Минздрав
Красота и здоровье
Ферменты нарушают коммуникацию бактерий в зубном налете — NPJ
Туризм
Мэр Мерсина планирует привлечь миллион туристов из России к 2026 году — Турпром
СФО
В Томской области выявили 21 случай гонконгского гриппа — Роспотребнадзор
Культура и шоу-бизнес
Зарубежный фильм вошёл в тройку лидеров проката впервые с 2021 года — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet