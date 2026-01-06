Космос снабдил Землю азотом для жизни: доказательство лежало в музее

Иногда ключ к пониманию того, как могла зародиться жизнь на Земле, оказывается не в земных породах, а в веществах, прилетевших из космоса более века назад. Об этом сообщает Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), рассказывая о результатах исследования метеорита Orgueil, упавшего во Франции в 1864 году. Учёные обнаружили в его составе новый минерал с аммонием — соединением, которое рассматривается как важный источник азота для биохимических процессов. По мнению исследователей, находка может расширить представления о химии малых тел Солнечной системы и о том, какую роль внеземные материалы могли сыграть в формировании условий для появления жизни.

Метеорит Orgueil занимает особое место в научных коллекциях: его состав, как отмечают в университете, близок к материалам астероидов Ryugu и Bennu, образцы которых ранее доставили на Землю космические миссии. Это делает объект удобной "лабораторией" для сравнения внеземных веществ. Образцы Orgueil хранятся в российском научном центре, что позволило специалистам СПбГУ провести детальное исследование и подтвердить присутствие аммония с помощью современных методов анализа.

Почему Orgueil важен для науки о происхождении жизни

По данным СПбГУ, Orgueil считается ценным объектом, поскольку его химический состав сопоставим с материалами астероидов Ryugu и Bennu. Такие астероиды рассматриваются как носители древнего вещества, почти не изменившегося со времён формирования Солнечной системы. Поэтому любое уточнение состава метеорита даёт материал для гипотез о том, какие соединения могли попадать на раннюю Землю и участвовать в появлении биохимических цепочек.

В университете подчёркивают, что обнаружение аммония в новом минерале связано именно с интересом к азотсодержащим соединениям. Азот — один из базовых элементов, необходимых для синтеза органических молекул, и его источники во внеземных материалах изучают как часть более широкой темы о "космическом вкладе" в происхождение жизни.

Какой минерал нашли и чем он интересен

Исследователи СПбГУ обнаружили аммоний в никелистом буссенготите. В университете пояснили, что этот минерал известен как источник азота, который важен для биохимических процессов. Именно наличие аммония в его структуре стало новым элементом в описании состава метеорита, добавив ещё один фрагмент к картине химической эволюции вещества в космосе.

По словам учёных, открытие позволяет лучше понять химический состав небесных тел и их возможное влияние на зарождение жизни на Земле. В этом смысле речь идёт не только о минералогии, но и о связи между геохимией внеземных объектов и вопросами происхождения органических соединений. Для исследователей важно и то, что подобные минералы формируют сигналы, которые фиксируются дистанционными методами — например, в инфракрасных спектрах.

Как подтвердили присутствие аммония

Для подтверждения аммония учёные использовали современные методы анализа, включая рентгенодифракцию. В СПбГУ уточнили, что исследования проводились в научном парке университета, где есть оборудование, позволяющее детально изучать минералы на уровне кристаллической структуры. Именно такой подход даёт возможность отделять предположения от доказанных фактов, показывая, какие именно атомные группы входят в состав вещества.

В университете отмечают, что применение этих методов позволило уверенно установить присутствие аммония в никелистом буссенготите. Такой результат важен и с методической точки зрения: он демонстрирует, что классические образцы метеоритов, хранящиеся в коллекциях десятилетиями, продолжают давать новые научные данные, если к ним применяются современные технологии анализа.

Что меняется в понимании космических материалов

Профессор Сергей Бритвин, которого цитирует СПбГУ, подчеркнул значимость открытия для науки. Он отметил, что оно помогает лучше понять формирование инфракрасных спектров комет и астероидов, что расширяет возможности изучения внеземных материалов. По сути, речь идёт о том, что находка не ограничивается описанием одного минерала: она влияет на интерпретацию данных, которые получают астрономы при наблюдении малых тел Солнечной системы.

"Полученные данные расширяют научные представления о химическом составе малых тел Солнечной системы и их роли в зарождении жизни", — следует из сообщения СПбГУ.

Университет подчёркивает, что подобные результаты подталкивают к более широкому взгляду на вопрос происхождения жизни, где космические объекты рассматриваются не просто как "камни из космоса", а как потенциальные носители химических компонентов, важных для биологической эволюции.