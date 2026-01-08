Динозавры вымерли, а эти существа — нет: удивительная находка переписывает историю катастрофы

Около 66 миллионов лет назад падение гигантского астероида изменило историю жизни на Земле, уничтожив динозавров и большую часть тогдашней фауны. Однако новые данные показывают, что последствия катастрофы были не столь однозначными, как считалось ранее: некоторые морские организмы, возможно, сумели пережить глобальное вымирание. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Катастрофа, изменившая биосферу

Астероид диаметром около 14 километров упал на территорию современного полуострова Юкатан, вызвав цепочку разрушительных процессов. Удар спровоцировал гигантские цунами высотой до нескольких километров и выброс в атмосферу огромного количества пыли и обломков. Эти частицы на длительное время закрыли солнечный свет, что привело к резкому похолоданию и коллапсу экосистем.

В результате исчезло около 75% всех видов на планете, включая нептичьих динозавров, доминировавших на Земле более 160 миллионов лет. Массовое вымирание затронуло и океаны, где резко изменились химический состав воды и пищевые цепочки.

Аммониты и сомнения ученых

Долгое время считалось, что аммониты — морские моллюски с характерными спиральными раковинами — также полностью исчезли сразу после катастрофы. Эти существа обитали в морях более 350 миллионов лет и отличались большим разнообразием форм и размеров. Их вымирание связывали с закислением океана и экологическим хаосом после удара астероида, а также с мощной вулканической активностью в Индии.

Однако находки окаменелостей в более молодых слоях пород вызывали споры. Скептики утверждали, что такие образцы могли быть перенесены в поздние отложения тектоническими процессами или морскими течениями, поэтому вопрос о выживании аммонитов оставался открытым почти два десятилетия.

Новые данные из Дании

Ситуацию прояснило исследование, проведенное палеонтологами Польской академии наук. Ученые изучили отложения Стивнс Клинт в Дании и проанализировали десять ископаемых аммонитов из трех родов с помощью электронных микроскопов. Анализ показал, что большая часть образцов сформировалась в породах, возникших уже после падения астероида.

По оценкам исследователей, аммониты могли существовать как минимум 68 тысяч лет после катастрофы. Тем не менее сокращение биоразнообразия и понижение уровня моря сделали их крайне уязвимыми к дальнейшим изменениям среды. Вероятно, именно эти особи стали последними представителями некогда процветавшей группы.