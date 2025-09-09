Запах тренажёрки или сигнал беды? Что на самом деле говорит аммиак в поте

Когда человек активно тренируется, в его организме запускаются сложные биохимические процессы. Наряду с привычным запахом пота, который появляется из-за размножения бактерий на коже, иногда возникает совершенно иной, более резкий аромат. Он может напоминать кислый или аммиачный запах и нередко вызывает недоумение. Такое явление связано с переработкой аминокислот и сигнализирует о том, что стоит пересмотреть питание.

Откуда берётся энергия при нагрузке

Основным источником энергии во время тренировки являются углеводы. В организме они хранятся в виде глюкозы в крови и гликогена в мышцах и печени. При длительных нагрузках эти запасы постепенно истощаются, и тело начинает использовать жировые резервы. Жир отлично подходит для низкоинтенсивных занятий, таких как продолжительная ходьба или велосипедная прогулка. Но при высокой интенсивности организм не может полностью полагаться на жиры и вынужден обращаться к белкам.

Разрушение белка сопровождается выделением побочных продуктов. Чтобы извлечь энергию, из аминокислот удаляется азот, а оставшаяся часть молекулы превращается в глюкозу. Азот соединяется с водородом, образуя аммиак, который выводится с мочой, потом и даже с выдыхаемым воздухом. Именно это и становится причиной характерного запаха после долгой тренировки.

Почему появляется аммиачный запах

Аммиак (NH3) является прямым следствием того, что организм начинает использовать собственные мышечные ткани в качестве топлива. Такой сигнал особенно заметен при продолжительной аэробной нагрузке: беге, плавании, езде на велосипеде. Чем выше интенсивность, тем быстрее растут концентрации аммиака в крови и мозге.

По данным исследования, опубликованного в Journal of Earth and Environmental Sciences в 2018 году, уровень аммиака увеличивается пропорционально росту интенсивности нагрузки. Учёные также отмечают, что при дефиците углеводов организм активнее разрушает белки, и запах становится более выраженным.

Роль углеводов в тренировочном процессе

Многие стараются ограничить количество углеводов в рационе, опасаясь набора веса. Однако недостаток этой группы питательных веществ во время тренировок играет против спортсмена. Углеводы позволяют продлить работу в высоком темпе, снизить разрушение мышц и уменьшить образование аммиака.

Сбалансированное потребление сложных углеводов — цельнозерновых круп, овощей, фруктов — помогает сохранить мышцы, повысить выносливость и ускорить восстановление. В отличие от белка, который не способен защитить мышцы от распада, углеводы становятся настоящей "страховкой" для организма во время нагрузок.

Влияние гидратации

Ещё один важный фактор — вода. Обезвоживание делает пот более концентрированным, и неприятный запах становится ощутимее. Контролировать уровень гидратации можно по цвету мочи: она должна быть светло-жёлтой. Тёмный оттенок говорит о нехватке жидкости.

Во время тренировок важно пить не только после занятий, но и заранее, а также в процессе — особенно при жаркой погоде или в условиях высокой влажности.

Нужно ли увеличивать белок

Распространено мнение, что дополнительное количество белка спасает мышцы. На самом деле избыток протеина не решает проблему: он перегружает почки и не предотвращает разрушение тканей при нехватке углеводов. Рацион должен быть сбалансированным: белки необходимы, но их роль — восстановление и рост тканей, а не обеспечение организма энергией на тренировке.

Когда стоит обратиться к врачу

Хотя потоотделение — естественная реакция организма, бывают ситуации, когда изменения запаха или интенсивности выделения пота указывают на проблемы со здоровьем.

По данным Mayo Clinic, консультация врача необходима, если:

• запах резко изменился без очевидных причин;

• появились ночные поты;

• потоотделение стало значительно выше нормы;

• пот мешает выполнять повседневные дела.

В таких случаях важно исключить заболевания эндокринной системы, инфекции или другие патологические состояния.

Аммиачный запах после тренировки — это не просто неудобство, а сигнал организма. Он указывает либо на недостаток углеводов, либо на обезвоживание. Своевременная корректировка питания и режима питья поможет избежать неприятных последствий, сохранить здоровье и повысить эффективность тренировок.