Двигатель на аммиаке удивил мир — мощности хватает, а выбросов нет
В мире, где гонка за экологичность становится все стремительнее, южнокорейские инженеры представили технологию, способную перевернуть представления о транспорте. Двухлитровый двигатель внутреннего сгорания, работающий на аммиаке, демонстрирует высокую мощность и при этом полностью избавлен от выбросов CO₂.
Новая философия ДВС
Проект был реализован совместно Корейским институтом машиностроения и материалов (KIMM), а также автогигантами Hyundai и Kia. Их цель — показать, что двигатель внутреннего сгорания способен не только выжить в эпоху электромобилей, но и стать абсолютно чистым.
"Этот двигатель доказывает, что можно совместить производительность и углеродную нейтральность", — отметил один из исследователей проекта.
Как работает аммиачная технология
В основе разработки лежит впрыск жидкого аммиака под высоким давлением. Такая схема обеспечивает стабильное сгорание и позволяет максимально эффективно использовать топливо.
Единственные побочные выбросы — оксиды азота (NOₓ). Однако система дополнительной очистки значительно снижает их количество, делая процесс безопасным для экологии.
Сравнение с традиционными моторами
|Критерии
|Бензиновый/дизельный
|Двигатель на аммиаке (2 л)
|Выбросы CO2
|Существенные
|Полное отсутствие
|КПД
|35-45%
|Выше за счёт прямого впрыска
|Топливо
|Ископаемое, загрязняющее
|Аммиак, полученный "зелёным" способом
|Остаточные загрязнители
|CO2 и NO2
|Только сниженный уровень NO2
|Применение
|Авто и грузовики
|Авто, суда, авиация, генераторы
Почему именно аммиак
У этого топлива есть сразу несколько преимуществ:
- лёгкость хранения и транспортировки;
- высокая плотность энергии;
- возможность производства из возобновляемых источников.
Технология получения проста: водород выделяется электролизом воды, после чего соединяется с азотом из воздуха. В результате получается топливо, полностью лишённое углерода.
Где его можно использовать
Инженеры уверены, что сфера применения не ограничится легковыми автомобилями. Аммиачные двигатели могут заменить тяжёлое топливо в морском транспорте, где уровень загрязнений особенно велик. Кроме того, такие моторы подходят для грузовиков, авиации и даже стационарных генераторов в удалённых районах.
Когда традиция встречает будущее
Разработка доказывает: механика двигателей внутреннего сгорания ещё не изжила себя. Там, где электромобили кажутся единственным ответом на вызовы экологии, аммиак открывает альтернативный путь к углеродной нейтральности.
Двухлитровый двигатель на аммиаке способен не только переосмыслить концепцию "чистой мобильности", но и вернуть интерес к двигателям внутреннего сгорания, обновив их в новом облике.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru