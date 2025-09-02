Двигатель на аммиаке удивил мир — мощности хватает, а выбросов нет

В мире, где гонка за экологичность становится все стремительнее, южнокорейские инженеры представили технологию, способную перевернуть представления о транспорте. Двухлитровый двигатель внутреннего сгорания, работающий на аммиаке, демонстрирует высокую мощность и при этом полностью избавлен от выбросов CO₂.

Новая философия ДВС

Проект был реализован совместно Корейским институтом машиностроения и материалов (KIMM), а также автогигантами Hyundai и Kia. Их цель — показать, что двигатель внутреннего сгорания способен не только выжить в эпоху электромобилей, но и стать абсолютно чистым.

"Этот двигатель доказывает, что можно совместить производительность и углеродную нейтральность", — отметил один из исследователей проекта.

Как работает аммиачная технология

В основе разработки лежит впрыск жидкого аммиака под высоким давлением. Такая схема обеспечивает стабильное сгорание и позволяет максимально эффективно использовать топливо.

Единственные побочные выбросы — оксиды азота (NOₓ). Однако система дополнительной очистки значительно снижает их количество, делая процесс безопасным для экологии.

Сравнение с традиционными моторами

Критерии Бензиновый/дизельный Двигатель на аммиаке (2 л) Выбросы CO2 Существенные Полное отсутствие КПД 35-45% Выше за счёт прямого впрыска Топливо Ископаемое, загрязняющее Аммиак, полученный "зелёным" способом Остаточные загрязнители CO2 и NO2 Только сниженный уровень NO2 Применение Авто и грузовики Авто, суда, авиация, генераторы

Почему именно аммиак

У этого топлива есть сразу несколько преимуществ:

лёгкость хранения и транспортировки;

высокая плотность энергии;

возможность производства из возобновляемых источников.

Технология получения проста: водород выделяется электролизом воды, после чего соединяется с азотом из воздуха. В результате получается топливо, полностью лишённое углерода.

Где его можно использовать

Инженеры уверены, что сфера применения не ограничится легковыми автомобилями. Аммиачные двигатели могут заменить тяжёлое топливо в морском транспорте, где уровень загрязнений особенно велик. Кроме того, такие моторы подходят для грузовиков, авиации и даже стационарных генераторов в удалённых районах.

Когда традиция встречает будущее

Разработка доказывает: механика двигателей внутреннего сгорания ещё не изжила себя. Там, где электромобили кажутся единственным ответом на вызовы экологии, аммиак открывает альтернативный путь к углеродной нейтральности.

Двухлитровый двигатель на аммиаке способен не только переосмыслить концепцию "чистой мобильности", но и вернуть интерес к двигателям внутреннего сгорания, обновив их в новом облике.