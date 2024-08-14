В Совфеде сравнили претензии Украины на российские территории с абсурдными амбициями Шарикова

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона высказал мнение, что попытки Украины претендовать на российские территории напоминают нелепые амбиции Шарикова из известного произведения Михаила Булгакова на жильё профессора Преображенского.

В своём Telegram-канале Ворона отметил, что утверждения о том, что южные районы Курской и Белгородской областей якобы являются исконно украинскими землями, несостоятельны и вызывают лишь ироничную усмешку.

Политик выразил готовность лично пообщаться с теми, кто распространяет подобные идеи, сравнивая их с персонажем литературного произведения, который пытается обосновать свои претензии на чужую собственность.

Однако, по мнению Вороны, было бы ещё интереснее наблюдать за реакцией этих "переписывателей истории", если им рассказать истинные исторические факты.

Сенатор подчеркнул, что документально подтверждённая история часто оказывается неприятной для таких активистов.

Он напомнил, что на этих землях проживало много малороссов, переселившихся туда с разрешения московского царя, когда они искали убежище от притеснений в Речи Посполитой. Эти люди не только были приняты, но и сыграли важную роль в защите Москвы во время русско-польской войны.

Ворона завершил свою мысль, отметив, что помощь, оказанная этим переселенцам, теперь оборачивается против тех, кто когда-то их поддержал, подтверждая старую поговорку о том, что добро зачастую бывает наказуемо.

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