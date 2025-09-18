Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ковидный госпиталь
Ковидный госпиталь
© Mos.ru by Максим Денисов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:11

Респиратор превращался в ловушку: как лечение COVID-19 запускало смертельные осложнения

Американские исследования показали, что пневмония и инфекции стали главными причинами смертности при COVID-19

Когда пандемия COVID-19 охватила мир, основной причиной тревоги считался сам вирус. Однако американские исследования показали: многие смертельные исходы были связаны не напрямую с инфекцией, а с её осложнениями и последствиями лечения.

Что выяснили ученые

Исследования продемонстрировали, что большинство летальных случаев приходилось на осложнения дыхательной системы. Пациенты сталкивались с пневмонией и бактериальными инфекциями, которые развивались при использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Проблема заключалась в том, что длительное подключение к респиратору увеличивало риск присоединения инфекции. В результате диагностировать истинную причину смерти — вирус или осложнение — становилось крайне сложно.

Сравнение: COVID-19 и его осложнения

Фактор Основное проявление Опасность
Сам вирус Повреждение легочной ткани, воспаление Острая дыхательная недостаточность
Длительное использование ИВЛ Повреждение дыхательных путей Риск вторичной пневмонии
Бактериальные инфекции Воспаление легких, ослабление иммунитета Сепсис, летальный исход

Советы шаг за шагом

  1. При госпитализации важно контролировать время использования ИВЛ.
  2. Следить за стерильностью оборудования и правильным уходом за пациентом.
  3. Поддерживать иммунитет через питание и витамины.
  4. Проводить профилактику бактериальных осложнений антибиотиками под контролем врача.
  5. Обеспечивать раннюю диагностику пневмонии при малейших признаках осложнений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Считать, что смерть вызвал только вирус.
    Последствие: игнорирование осложнений.
    Альтернатива: комплексный подход к диагностике причин.

  • Ошибка: Длительное использование ИВЛ без профилактики.
    Последствие: риск бактериальной пневмонии.
    Альтернатива: контроль сроков, смена методов поддержки дыхания.

  • Ошибка: Недооценка бактериальных инфекций.
    Последствие: сепсис и смерть.
    Альтернатива: своевременное назначение антибиотиков.

А что если…

А что если бы у врачей был доступ к более точным методам диагностики во время пандемии? Вероятно, удалось бы отделить смертность от COVID-19 от смертности, вызванной осложнениями, и выстроить другие протоколы лечения.

Плюсы и минусы ИВЛ

Подход Плюсы Минусы
Аппарат ИВЛ Спасает жизнь при дыхательной недостаточности Повышает риск вторичных инфекций
Альтернативные методы (кислородные маски, СИПАП) Меньше риск осложнений Не всегда эффективны при тяжелых формах

FAQ

Почему сложно было определить причину смерти при COVID-19?
Из-за сочетания вирусного поражения и бактериальных осложнений врачи сталкивались с размытым клиническим портретом.

Что чаще всего вызывало смертельные осложнения?
Пневмония на фоне ИВЛ и бактериальные инфекции дыхательных путей.

Можно ли было снизить смертность?
Часть случаев можно было предотвратить с помощью контроля длительности использования респиратора и своевременного лечения осложнений.

Мифы и правда

  • Миф: Все смерти во время пандемии вызвал исключительно вирус.
    Правда: значительная доля связана с осложнениями и инфекциями.

  • Миф: ИВЛ — абсолютно безопасная процедура.
    Правда: длительное использование повышает риск бактериальных пневмоний.

  • Миф: Антибиотики не нужны при вирусных инфекциях.
    Правда: при осложнениях они жизненно необходимы.

Исторический контекст

В истории медицины не раз фиксировались случаи, когда не сам вирус, а его осложнения становились основной причиной смертности. Во время "испанки" в 1918 году большинство погибших умерли от бактериальной пневмонии, а не от самого гриппа.

Три интересных факта

  1. При ИВЛ у пациента может развиться "вентилятор-ассоциированная пневмония" уже через 48 часов.
  2. В первые месяцы пандемии до 80% тяжёлых пациентов нуждались в искусственной вентиляции.
  3. Современные респираторы оснащают антисептическими фильтрами, но полностью исключить риск инфекции пока невозможно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профессор Клаудия Суемото: регулярное употребление подсластителей снижает когнитивные функции сегодня в 10:21

Хотели похудеть — потеряли память: чем обернулись "безвредные" заменители сахара

Искусственные подсластители обещают стройность, но исследования показывают обратное: они ускоряют старение мозга. Подробности эксперимента и выводы учёных.

Читать полностью » Гинеколог Татьяна Ковзель назвала основные причины нарушений менструального цикла сегодня в 10:15

Лекарства, которые лечат нервы, но сбивают гормоны

Гинеколог Татьяна Ковзель объяснила, какие гормональные нарушения чаще всего вызывают сбои цикла и в каких случаях нужно срочно обращаться к врачу.

Читать полностью » Врач Денис Прокофьев рассказал, как облегчить мигрень холодными компрессами и массажем сегодня в 9:21

Холодное полотенце вместо таблетки: странные, но работающие лайфхаки от боли

Простые методы помогут облегчить приступ мигрени дома, но важно знать, какие ошибки могут усилить боль и чем их заменить.

Читать полностью » Болибок: короткий световой день и нехватка витамина D ослабляют защитные силы организма сегодня в 9:15

Как поддержать иммунитет осенью: простые шаги

Иммунолог Владимир Болибок объяснил, у кого осенью защитные силы организма снижаются сильнее и почему сокращение светового дня играет ключевую роль.

Читать полностью » Исследования показали, что зелёная версия средиземноморской диеты снижает риск деменции сегодня в 8:55

Хотели похудеть — а замедлили старение мозга: неожиданный бонус диеты

Учёные доказали: зелёная средиземноморская диета снижает биомаркеры старения мозга и помогает защититься от деменции.

Читать полностью » Врач Ирина Баранова назвала продукты, которые сокращают жизнь и повышают риск болезней сегодня в 8:12

Эти продукты убивают чаще болезней и эпидемий

Врач Ирина Баранова назвала 10 продуктов, которые унесли больше жизней, чем чума. В списке — сладости, газировка, колбасы, алкоголь и картофель фри.

Читать полностью » Диетолог Антон Поляков: бутерброды с колбасой повышают риск ожирения и онкологии сегодня в 7:55

Колбаса на хлебе или шаг к онкологии: что скрывается в привычном завтраке

Привычный бутерброд с колбасой и сыром может привести к ожирению и болезням. Чем его заменить, чтобы завтрак был вкусным и полезным?

Читать полностью » Гастроэнтеролог Иван Дворянкин рассказал о путях заражения гельминтами сегодня в 7:17

Как отличить глистную инвазию от других заболеваний

Гельминты могут поражать любой орган, маскируясь под другие болезни. Врачи объяснили, чем они опасны, почему лекарства без анализов вредны и как защититься.

Читать полностью »

Новости
Еда

Пирожки с зеленью и сыром получаются воздушными при правильном замесе теста
Садоводство

Какое расстояние выдерживать при посадке топинамбура — советы аграриев
Наука

Джеймс Кеннетт: фрагментированная комета могла вызвать исчезновение мамонтов и кловисской культуры
Еда

Домашний паштет из куриной печени: богат железом и витаминами группы B
Еда

Шашлык из свинины в фольге в духовке получается сочным по традиционному методу
Питомцы

Ошибки в выборе одежды для собак зимой и как их избежать
Спорт и фитнес

Депутат Дмитрий Свищев предложил сделать Фёдора Смолова амбассадором кодекса этики
Технологии

iOS 26: Apple представила систему с единым дизайном для всей экосистемы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet