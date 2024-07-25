Помощник главы государства Николай Патрушев в беседе с журналистами "Российской газеты" выразил обеспокоенность ситуацией в Черноморском регионе. По его мнению, НАТО, прикрываясь лозунгами о безопасности, фактически заполнило акваторию вооружением.
Патрушев подчеркнул, что такие действия несут угрозу не только для России, но и для других прибрежных государств. Он обратил внимание на хаотичное минирование прибрежных вод украинскими военно-морскими силами, находящимися под влиянием западных стран. Это приводит к неконтролируемому перемещению морских мин, создавая опасность для судоходства.
Помощник президента отметил растущую угрозу для гражданских судов со стороны дрейфующих мин и беспилотных катеров. Кроме того, он сообщил о планах США по созданию в черноморских странах центров для размещения дальнобойного оружия и ускорения военных поставок на территорию Украины.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности своей страны. Документ предусматривает формирование противоминной коалиции с участием стран НАТО и обеспечение постоянного присутствия сил альянса в Черном море.
В ответ на это российское руководство заявило о намерении принять необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. В Кремле отметили, что усиленное присутствие кораблей НАТО в акватории Черного моря рассматривается как дополнительная угроза для России.
Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Kevin B. Gray
Нетаньяху отблагодарил Байдена за полвека поддержки Израиля
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту Америки Джо Байдену за полвека поддержки Иерусалима.
Боррель призвал Израиль не признавать БАПОР террористической организацией
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратился к израильскому руководству с настоятельной просьбой не квалифицировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) как террористическую организацию.
Митрополит Илларион смещен с должности из-за дела о домогательстве
В церковных кругах разгорелся скандал, связанный с митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом. Бывший помощник иерарха, Джордж Сузуки, выдвинул против него обвинения в неподобающем поведении. В ответ на это митрополит заявил, что действия Сузуки направлены на получение финансовой выгоды.
Психофизиолог Пушкарева: стресс негативно сказывается на кишечнике и спине
Стресс может оказывать негативное влияние на кишечник человека. Кроме того, от страха могут заболеть ноги или руки. Об этом NewsInfo.Ru сообщила психофизиолог, нейропсихолог Татьяна Пушкарева.