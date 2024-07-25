Помощник главы государства Николай Патрушев в беседе с журналистами "Российской газеты" выразил обеспокоенность ситуацией в Черноморском регионе. По его мнению, НАТО, прикрываясь лозунгами о безопасности, фактически заполнило акваторию вооружением.

Патрушев подчеркнул, что такие действия несут угрозу не только для России, но и для других прибрежных государств. Он обратил внимание на хаотичное минирование прибрежных вод украинскими военно-морскими силами, находящимися под влиянием западных стран. Это приводит к неконтролируемому перемещению морских мин, создавая опасность для судоходства.

Помощник президента отметил растущую угрозу для гражданских судов со стороны дрейфующих мин и беспилотных катеров. Кроме того, он сообщил о планах США по созданию в черноморских странах центров для размещения дальнобойного оружия и ускорения военных поставок на территорию Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности своей страны. Документ предусматривает формирование противоминной коалиции с участием стран НАТО и обеспечение постоянного присутствия сил альянса в Черном море.

В ответ на это российское руководство заявило о намерении принять необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. В Кремле отметили, что усиленное присутствие кораблей НАТО в акватории Черного моря рассматривается как дополнительная угроза для России.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Kevin B. Gray