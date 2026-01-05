Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:08

Америка снова смотрит на Каракас через нефть: Трамп заявил о планах добычи и ремонта инфраструктуры

Трамп заявил о готовности нефтяных компаний США вернуться в Венесуэлу — ТАСС

Возвращение американских нефтяных компаний в Венесуэлу вновь оказалось в центре политической повестки США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который сообщил о готовности бизнеса возобновить работу в энергетическом секторе Боливарианской Республики. По словам американского лидера, компании намерены не только начать добычу, но и заняться восстановлением инфраструктуры.

Заявление прозвучало в неформальной обстановке — во время общения с журналистами на борту президентского самолёта. Трамп возвращался в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил праздники в своём поместье Мар-а-Лаго. Его комментарии дают понять, что речь идёт о практической подготовке и планах по возобновлению работы на венесуэльском направлении.

Что заявил Трамп о планах нефтяных компаний

Президент США подчеркнул, что американские нефтяные компании готовы приступить к работе в Венесуэле. Он заявил, что бизнес намерен "восстановить инфраструктуру" и начать конкретные действия в энергетическом секторе. Эти слова прозвучали как сигнал о том, что компании уже рассматривают сценарии возвращения и готовы действовать в ближайшей перспективе.

"Нефтяные компании готовы к работе. Они собираются приступить к делу. Они намерены восстановить инфраструктуру", — сказал президент США Дональд Трамп.

Из слов Трампа следует, что предполагается не ограничиваться отдельными проектами, а заняться более широкими задачами, связанными с поддержкой и восстановлением энергетической базы. Формулировки президента также указывают на уверенность в том, что компании считают возвращение возможным и реализуемым.

В каких условиях прозвучало заявление президента США

ТАСС отмечает, что Трамп сделал заявление журналистам на борту своего самолёта, когда возвращался в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич. Праздники он проводил в своём поместье Мар-а-Лаго, расположенном во Флориде. Комментарий прозвучал во время поездки и был адресован представителям прессы.

Такая форма общения традиционно используется президентами США для оперативных политических сигналов и оценки актуальных тем. В данном случае речь шла о перспективах восстановления американского присутствия в венесуэльской энергетике и о готовности нефтяных компаний заняться работой на месте.

Какой смысл вкладывается в возвращение в энергетический сектор Венесуэлы

Заявление о возвращении нефтяных компаний в Венесуэлу означает не только интерес к добыче, но и к инфраструктурным проектам, на что напрямую указал Трамп. Восстановление инфраструктуры предполагает вовлечение в более длительные и капиталоёмкие процессы, связанные с обеспечением функционирования отрасли.

При этом ТАСС передаёт только высказывание президента США и контекст, не уточняя, какие именно компании рассматривают возвращение и в каком формате оно может происходить. Вопросы сроков, условий и юридических механизмов в сообщении не раскрываются, однако сам тон заявления демонстрирует готовность к практическим шагам.

