Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дома
Дома
© commons.wikimedia.org by Colin J Bird is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:58

Газон как символ США: что скрывается за зелёной травой перед домом

Газон перед домом стал символом американской культуры пригородов

В американских фильмах и сериалах пригородные улицы всегда сопровождаются ровными зелёными газонами. Для жителей США это не просто декоративный элемент, а часть национальной культуры, связанной с образом идеального дома и жизни.

Истоки традиции

Идея ухоженного газона пришла в США из Европы, где зелёные лужайки были атрибутом дворянских усадеб. Массовое распространение началось в XX веке, особенно после Второй мировой войны, когда пригородные районы стали активно застраиваться доступным жильём для семей.

Социальный статус

Газон стал символом благополучия. Ухоженная трава перед домом показывала, что хозяева заботятся о своём доме и соответствуют нормам района. В пригородах это часто воспринимается как элемент уважения к соседям.

Уход как ритуал

Для миллионов американцев уход за газоном — привычка выходного дня. Стрижка травы, полив и удобрение воспринимаются как обязательные задачи. Газонокосилка стала таким же символом suburbia, как барбекю на заднем дворе.

Неформальные правила

В некоторых сообществах даже существуют ассоциации домовладельцев, которые следят за состоянием газонов. Неподстриженная трава может вызвать недовольство соседей и воспринимается как нарушение негласных правил.

Культура соседства

Газон объединяет людей: дети играют на траве, соседи общаются у калитки, а барбекю на переднем дворе становится символом открытости. Таким образом газон — это ещё и пространство для социальных связей.

Современные споры

Сегодня всё чаще поднимается вопрос экологии: газоны требуют много воды и химикатов. Некоторые американцы заменяют траву на клумбы, ксерискейпинг или огороды, но для большинства зелёный газон остаётся частью американской мечты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристы выбирают мотели ради доступности и простоты ночлега сегодня в 3:40

От неоновых вывесок до парковки у двери: культ американских мотелей

Мотели в США стали символом дороги и свободы. Простота ночлега, неоновые вывески и образы из фильмов делают их частью кинематографической атмосферы путешествий.

Читать полностью » Розовый пляж Прайя-ду-Форну в Бузиусе признан одной из жемчужин Рио-де-Жанейро сегодня в 2:11

Здесь нет толп туристов, а вода как в бассейне: куда едут за уединением в Бразилии

Пляж Прайя-ду-Форну удивляет редким розовым песком и тёплыми водами. Узнайте, почему это место называют одной из жемчужин Бузиуса.

Читать полностью » Парки Beto Carrero World и Hopi Hari в Бразилии признаны одними из лучших в мире сегодня в 1:26

Туристы в восторге: два бразильских парка сорвали мировую награду

Бразильские парки развлечений завоевали мировое признание, став центрами туризма и инноваций. Что стоит за их успехом и как они меняют страну?

Читать полностью » Пляж Виссан в Па-де-Кале назвали одним из самых спокойных во Франции сегодня в 0:26

Этот французский пляж ошеломил туристов — здесь пусто даже летом

Виссан в Па-де-Кале становится открытием для тех, кто устал от толп туристов: просторный пляж, скалы, спорт и аутентичность делают его особенным.

Читать полностью » Блогер: зарубежные мужчины ничем не лучше российских — мифы не работают вчера в 23:26

Иллюзии против реальности: что ждёт российских женщин за рубежом

Путешественница Марина Ершова разрушила мифы о россиянках за границей: богатых женихов там не ждёт, а мужчины мало отличаются от наших.

Читать полностью » Туроператоры предупреждают о временном росте цен на поездки в Китай из-за ажиотажа вчера в 23:26

Дешевле летать, дороже отдыхать: как безвиз с Китаем изменит рынок

Туры в Китай на октябрь стоят от 170 до 300 тыс. рублей. Эксперты предупреждают о временном росте цен после отмены виз, но позже прогнозируют снижение.

Читать полностью » РСТ зафиксировал рекордный рост популярности Крыма в бархатный сезон 2025 года вчера в 21:16

Сентябрьский бум: почему курорты Крыма переживают настоящий бархатный расцвет

Спрос на отдых в Крыму осенью 2025 года вырос до 60%. Эксперты объясняют рост доступными ценами и устойчивым интересом к курортам полуострова.

Читать полностью » Блогер Тим назвал ночную жизнь Бангкока разочарованием вчера в 20:19

Бангкок под огнём критики: блогер жёстко прошёлся по “ночной столице Азии”

Ирландский тревел-блогер раскритиковал Бангкок, назвав его «унылым ток-шоу для пьяных пенсионеров». Туристы, по его словам, выглядят жалко.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Александр Мостовой отреагировал на банкротство футбольного клуба "Химки"
Дом

Замаринованное мясо хранится дольше, чем свежее без обработки
Еда

Лазанья с фаршем и томатным соусом по рецепту итальянских поваров занимает 45 минут
Питомцы

Фотосессия с попугаем: пошаговые инструкции для начинающих
Красота и здоровье

Невролог Анна Демьяновская рассказала, как распознать первые признаки болезни Паркинсона
Садоводство

Пасленовые против пасленовых: как избежать взаимного угнетения растений на грядках
Наука

James Webb: загадочный сигнал из ранней Вселенной ставит ученых в тупик
Туризм

Задний двор в США стал символом семейного отдыха и досуга
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet