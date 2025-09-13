Панкейки и бекон: как формировался культ американского завтрака
Завтрак в США — это не просто приём пищи, а культурный символ. От панкейков с сиропом до яиц с беконом — эти блюда стали узнаваемыми во всём мире.
Панкейки
Толстые блинчики подают с кленовым сиропом, маслом или ягодами. Панкейки — традиция воскресного завтрака в семьях, а также популярное блюдо в ресторанах.
Яйца и бекон
Жареные яйца и хрустящий бекон — классика американского утреннего стола. Простота и калорийность сделали этот дуэт привычным завтраком, который подают в каждом "diner".
Тосты и каши
К завтраку часто добавляют тосты с джемом или арахисовым маслом. Популярны также овсянка и кукурузные хлопья, особенно в семьях с детьми.
Пончики и бэйглы
Для тех, кто спешит, утро начинается с пончика и кофе навынос. В мегаполисах, особенно в Нью-Йорке, распространены бэйглы с крем-сыром или лососем.
Кофе
Американский завтрак невозможно представить без кофе. Кружка чёрного напитка — обязательный спутник утра, будь то в офисе или за семейным столом.
Завтрак как символ культуры
Американские завтраки сочетают европейские корни и местные привычки. Они стали частью массовой культуры: в фильмах и сериалах герои едят панкейки, пончики или яйца с беконом, создавая узнаваемый образ США.
