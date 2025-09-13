Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:28

Панкейки и бекон: как формировался культ американского завтрака

Традиционные завтраки США включают панкейки, яйца и бекон

Завтрак в США — это не просто приём пищи, а культурный символ. От панкейков с сиропом до яиц с беконом — эти блюда стали узнаваемыми во всём мире.

Панкейки

Толстые блинчики подают с кленовым сиропом, маслом или ягодами. Панкейки — традиция воскресного завтрака в семьях, а также популярное блюдо в ресторанах.

Яйца и бекон

Жареные яйца и хрустящий бекон — классика американского утреннего стола. Простота и калорийность сделали этот дуэт привычным завтраком, который подают в каждом "diner".

Тосты и каши

К завтраку часто добавляют тосты с джемом или арахисовым маслом. Популярны также овсянка и кукурузные хлопья, особенно в семьях с детьми.

Пончики и бэйглы

Для тех, кто спешит, утро начинается с пончика и кофе навынос. В мегаполисах, особенно в Нью-Йорке, распространены бэйглы с крем-сыром или лососем.

Кофе

Американский завтрак невозможно представить без кофе. Кружка чёрного напитка — обязательный спутник утра, будь то в офисе или за семейным столом.

Завтрак как символ культуры

Американские завтраки сочетают европейские корни и местные привычки. Они стали частью массовой культуры: в фильмах и сериалах герои едят панкейки, пончики или яйца с беконом, создавая узнаваемый образ США.

