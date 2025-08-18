Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мэнди Мур
© commons.wikimedia.org by Daniel Benavides from Austin, TX is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:56

Мэнди Мур снова в центре семейной драмы: проект от создателя "Это мы" уже в работе

Неужели мы снова увидим Мэнди Мур в драматической истории, которая обещает завоевать сердца миллионов? На этот раз звезда "Спеши любить" и "Дневников принцессы" вернётся на экраны в новом проекте Дэна Фогельмана — создателя культового сериала "Это мы" и сценариста фильма "Эта дурацкая любовь".

Новая роль Мэнди Мур

В предстоящем шоу актриса исполнит роль Лорен — дочери владельца команды Национальной футбольной лиги Хэнка Деркина. Её отец, богатый и влиятельный персонаж, достанется Уильяму Х. Мейси. Центральная линия сериала будет строиться вокруг сложных отношений внутри семьи и спортивной команды, которой предстоит бороться за место под солнцем.

Не менее значимым героем станет Дэнни Рорк — главный тренер клуба. Его сыграет Кристофер Мелони, хорошо знакомый зрителям по многочисленным драматическим ролям.

Кто стоит за проектом

Проект пока не обзавёлся официальным названием. Известно, что его производство возьмёт на себя стриминг-платформа Hulu при поддержке 20th Television и Skydance Sports. Фогельман не только напишет сценарий, но и выступит продюсером. К нему присоединятся Джесс Розенталь, Дэвид Эллисон, Джесси Сисголд и Джейсон Т. Рид.

Фогельман и Мур: проверенный дуэт

Интересно, что Мэнди Мур и Дэн Фогельман уже работали вместе. Именно он подарил ей одну из самых значимых ролей в карьере — в сериале "Это мы". Шоу длилось шесть сезонов и завершилось в 2022 году, став настоящим культурным феноменом.

После этого Фогельман занялся проектом "Рай", где также проявил себя как мастер драматического повествования. Первый сезон этой работы был отмечен четырьмя номинациями на премию "Эмми", что лишь укрепило его репутацию.

