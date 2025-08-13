Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сидни Суини
Сидни Суини
© commons.wikimedia.org by Jay Dixit is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:05

От джинсов до скандала: что случилось с продажами American Eagle после скандала

Retail Brew: посещаемость магазинов American Eagle упала на 9% после рекламы с Сидни Суини

Скандал вокруг новой рекламы American Eagle с Сидни Суини обернулся неожиданной статистикой. На неделе с 3 по 9 августа сеть зафиксировала падение посещаемости магазинов на 9% — такие данные приводит Retail Brew. Причиной медиа связывают недавнюю кампанию, в которой увидели намёки на евгенику.

Примечательно, что это уже второе подряд снижение. На первой полной неделе после старта ролика (27 июля — 2 августа) трафик упал на 3,9% в годовом выражении. А ведь до этого динамика была положительной: в период с 6 по 13 июля посещаемость росла на 5,9%, а с 13 по 20 июля — на 4,9%.

Не только American Eagle

Аналитики осторожны в выводах: прямой связи между падением трафика и рекламой пока нет. В те же даты конкуренты бренда также ощутили снижение покупательской активности. В частности, у Abercrombie & Fitch она сократилась на 3,3%, у H&M — на 4,9%, у Gap — на 2,8%, а у Urban Outfitters — на 2,7%.

Ответ бренда на критику

American Eagle оперативно отреагировал на обвинения в неуместных аллюзиях. Представители компании пояснили, что кампания посвящена исключительно джинсам (jeans), а не генам (genes), как показалось многим в соцсетях:

""У Сидни Суини отличные джинсы". Это всегда было только о джинсах. Ее джинсы. Ее история. Мы продолжим радоваться каждому человеку, который носит джинсы American Eagle уверенно и по-своему. Отличные джинсы хорошо смотрятся на всех", — заявили в компании.

