Туристы во Франции удивились: за обычную привычку на дороге выписывают штраф

Обычная дорога в отпуск нередко превращается в испытание из-за поведения некоторых водителей. Один из самых раздражающих приёмов — движение по левой полосе без обгона. Кто-то делает это, чтобы экономить время, кто-то — ради "спокойной езды" и контроля за потоком. Однако во Франции такая манера, прозванная "американским вождением", считается нарушением.

Как устроены правила во Франции

Если в США движение по левой полосе допускается даже без обгона, то французские правила гораздо строже. Здесь водитель обязан держаться правее настолько, насколько позволяют условия дороги. Средняя и левая полосы предназначены исключительно для обгонов.

"В обычном режиме движения каждый водитель должен держать свой автомобиль близко к правому краю проезжей части, насколько это позволяют состояние или профиль дороги", — говорится в статье R412-9 Правил дорожного движения.

Иными словами, любая поездка по левой полосе без обгона автоматически превращается в нарушение.

Какое наказание грозит водителям

За подобное нарушение предусмотрен штраф второго класса — 35 евро. При быстрой оплате он снижается до 22 евро, а при просрочке может вырасти до 150 евро.

Но денежное взыскание — далеко не единственная проблема. Куда серьёзнее то, что такое поведение может спровоцировать опасные ситуации на трассе.

"Неуступка, часто ошибочно принимаемая за безобидное поведение, вызывает раздражение у других водителей и нередко приводит к рискованным манёврам, например, к обгону справа", — подчёркивали в отчёте 2021 года представители компании Sanef, управляющей автомагистралями северо-востока Франции.

Почему важно соблюдать правила

Даже если привычка "американского вождения" кажется удобной и безопасной, на деле она создаёт напряжённость на дороге. Во Франции такая манера вождения не просто запрещена, но и может стоить не только денег, но и человеческой жизни.