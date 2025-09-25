Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:47

Американская мечта в каждом укусе: секреты идеальных донатсов от профессионалов

Американские донатсы готовятся во фритюре

Американские пончики Донатс — это один из самых популярных десертов в мире. Эти пышные и ароматные колечки из дрожжевого теста, обжаренные во фритюре и украшенные глазурью, стали символом сладкой выпечки в США и за его пределами. Несмотря на кажущуюся сложность, приготовить их дома вполне реально.

Почему именно донатсы

В отличие от печёных пирожков, пончики во фритюре получаются особенно воздушными и мягкими. Глазурь или сахарная пудра превращают их в десерт с безграничными вариациями. Благодаря дрожжевому тесту они долго остаются свежими и пышными.

Сравнение

Характеристика Донатсы Пончики без дрожжей
Тесто Дрожжевое Быстрое (на разрыхлителе)
Вкус Более нежный и богатый Простой
Внешний вид Ровные колечки Разнообразные формы
Приготовление Дольше Быстрее

Советы шаг за шагом

  1. Мука. Обязательно просейте её, чтобы тесто получилось воздушным.

  2. Дрожжи. Проверьте свежесть: они должны запузыриться в тёплой воде.

  3. Тесто. После замеса оставьте его на подъём на 1-1,5 часа.

  4. Форма. Вырезайте кружки стаканом и маленьким колпачком или используйте специальные формы.

  5. Масло. Для жарки подойдёт казан или кастрюля с толстым дном. Масло должно быть хорошо разогретым.

  6. Жарка. Обжаривайте до золотистой корочки, переворачивая пончики.

  7. Глазурь. Смешайте сахарную пудру с молоком или лимонным соком до густой массы.

  8. Украшение. Используйте кондитерскую посыпку, шоколад или орехи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Недостаточно разогреть масло.
    Последствие: Пончики впитают слишком много жира.
    Альтернатива: Проверяйте готовность деревянной палочкой.

  • Ошибка: Перемешать муку с холодным молоком.
    Последствие: Тесто поднимется плохо.
    Альтернатива: Использовать только тёплое молоко.

  • Ошибка: Слишком жидкая глазурь.
    Последствие: Она стечёт.
    Альтернатива: Делать густую, чтобы она ложилась ровным слоем.

А что если…

А что если вместо классической глазури сделать шоколадное покрытие? Или посыпать пончики кокосовой стружкой? Также можно добавить в тесто немного корицы или мускатного ореха для пряного аромата.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Яркий вкус и красивый вид Высокая калорийность
Большой простор для украшений Требует времени на подъём теста
Легко приготовить дома Жарка во фритюре требует контроля
Любимы и детьми, и взрослыми Масло нужно менять после жарки

FAQ

Сколько жарить пончики?
Обычно 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Можно ли испечь донатсы в духовке?
Да, но они будут менее пышными и с другой текстурой.

Какая глазурь лучше?
Классическая из сахарной пудры и молока, шоколадная или лимонная.

Как хранить пончики?
Лучше всего есть свежими, но можно хранить в контейнере до 2 дней.

Мифы и правда

  • Миф: Донатсы можно сделать без дрожжей.
    Правда: Без дрожжей это будут совсем другие пончики.

  • Миф: Фритюр дома опасен.
    Правда: При правильной посуде и контроле температуры готовка безопасна.

  • Миф: Донатсы всегда слишком сладкие.
    Правда: Сладость легко регулировать количеством глазури.

Интересные факты

  1. Донатсы впервые появились в США в XIX веке.

  2. 5 июня отмечается Национальный день пончиков.

  3. Популярная форма с дыркой в центре придумана, чтобы тесто лучше прожаривалось.

Исторический контекст

Первые упоминания о жареных во фритюре кольцах из теста относятся к голландским поселенцам в Америке XVII века. Со временем они эволюционировали в современные донатсы. Сегодня их можно встретить во всём мире — от кафе до супермаркетов.

