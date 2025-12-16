Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Американец на фоне флага
Американец на фоне флага
© www.flickr.com by U.S. Department of Agriculture is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:34

Почему эта деталь в доме вызывает удивление у американцев: думали, что это норма

Американцы не разуваются в доме, в отличие от россиян — путешественница Ершова

Даже без слов национальные привычки часто выдают человека быстрее любого акцента. В путешествиях это особенно заметно: повседневные мелочи, на которые местные не обращают внимания, для приезжих становятся маркерами культуры. Об этом рассказала путешествующая по миру россиянка Марина Ершова, поделившаяся наблюдениями в личном блоге на платформе "Дзен".

Обувь как культурный маркер

Первое, на что обратила внимание автор, — отношение американцев к обуви в доме. По её словам, жители США не считают нужным разуваться, заходя в жилое пространство. Эта привычка резко контрастирует с российской бытовой нормой, где обувь традиционно оставляют у входа.

Ершова иронично отмечает, что в России подобное поведение воспринимается почти как нарушение негласных правил.

"В России это объяснить трудно — люди думают, что если в доме ходить в обуви, то Карачун придет и заберет здоровье. У нас не разуваются только врачи, вызванные на дом", — пошутила она.

Письма вместо мессенджеров

Второй характерной чертой блогерша назвала активное использование электронной почты в повседневном общении. По её наблюдениям, американцы пишут e-mail не только по официальным поводам, но и для обычных бытовых контактов, поздравлений и коротких сообщений.

В российской практике, как подчёркивает Ершова, электронная почта чаще ассоциируется с формальным общением.

"В России люди на е-мейл пишут только в налоговую, в суд и если надо послать резюме в компанию, в которой ты работать не хочешь. В США люди на е-мейл пишут все: запросы, вопросы, приветы, поздравления", — пояснила она.

Быт и медицина по-американски

К числу менее очевидных, но показательных деталей Ершова отнесла организацию сна. По её словам, в США не используют пододеяльники, а спят в своеобразном "коконе" из простыней, одеял и дополнительной ткани. Для россиян такая система выглядит непривычной и неудобной.

Ещё одной особенностью автор назвала длительные сроки ожидания медицинской помощи. Запись к врачам, по её наблюдениям, может занимать значительное время.

"В США запись ко многим врачам занимает столько времени, что аппендикс успеет сначала поболеть, потом успокоиться, потом обидеться, потом самоуничтожиться", — заключила Ершова.

