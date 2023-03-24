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  • Опубликована сегодня в 19:03

США ввели санкции против компаний и физлиц из Белоруссии

БелАз, Минский автомобильный завод (МАЗ) и многие другие компании стали жертвами американских санкций: министерство финансов США ввело определенные меры воздействия на некоторые предприятия Белоруссии. К этому перечню также относятся физические лица государства, одним из них является секретарь Центральной избирательной комиссии Белоруссии Елена Балдовская.

Стоит напомнить ранее заявление Вашингтона, который не признает Александра Лукашеко, нынешнего президента Белоруссии, легитимным главой государства и всячески поддерживает деятельность его противников, значительная часть которых находится за пределами республики.

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