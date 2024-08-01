Субмарина с ядерной установкой "Миннесота", принадлежащая военно-морским силам Соединенных Штатов, осуществляет передислокацию с Гавайского архипелага на остров Гуам, расположенный в западном секторе Тихоокеанского бассейна.

По информации журнала Newsweek, ссылающегося на инсайдеров в американском флоте, данное решение обусловлено предполагаемым усилением морского потенциала Китайской Народной Республики.

Согласно публикации, опирающейся на заявление Рика Мура, ключевого консультанта по подводным силам главнокомандующего Тихоокеанского флота США, Соединенные Штаты планируют модернизировать свой подводный флот в стратегически значимом военном пункте на западе Тихого океана.

Это решение принято в контексте стремительного наращивания морских сил КНР. Подводная лодка "Миннесота" типа "Вирджиния", оснащенная ядерным реактором и стандартным комплектом крылатых ракет, с началом нового финансового периода 1 октября сменит место постоянной дислокации с Гавайев на Гуам.

Издание подчеркивает, что упомянутая субмарина станет первым кораблем своего класса, который будет постоянно базироваться на Гуаме. В настоящее время к 15-й эскадре подводных лодок на военно-морской базе Гуам приписаны четыре субмарины класса "Лос-Анджелес", которые в дальнейшем планируется заменить на более современные корабли типа "Вирджиния".

Пресс-атташе посольства КНР в США Лю Пэнъюй выразил серьезную обеспокоенность Китая усилением военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, направленным на достижение одностороннего военного превосходства. Он призвал Соединенные Штаты проявить уважение к интересам безопасности других стран и прекратить провоцировать конфронтацию и эскалацию напряженности.

Ранее газета New York Times, ссылаясь на анонимных китайских военных аналитиков, сообщала о том, что США активно развивают военную инфраструктуру вблизи Китая. Целью этих действий, по мнению экспертов, является сдерживание китайских военно-морских сил за "первой цепью островов", расположенных в непосредственной близости от материковой Азии, в случае возможного конфликта в регионе.

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