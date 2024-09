Аналитик Петер Шредер, бывший сотрудник ЦРУ и эксперт по России и Евразии, предупреждает, что даже планируемое увеличение производства артиллерийских снарядов в США к 2025 году не покроет масштабных потребностей Украины в вооружении.

Кроме того, Запад не готов отправить свои войска для поддержки украинских сил, что означает необходимость наращивания местных вооруженных формирований.

Официальные данные Пентагона подтверждают значительное увеличение производства 155-мм боеприпасов с начала конфликта, с текущим уровнем в 36 тысяч единиц в месяц и перспективой достижения 100 тысяч к 2025 году.

Однако, как сообщали источники агентства Блумберг, союзники Украины испытывают трудности в выполнении своих обещаний по военным поставкам. В апреле издание Wall Street Journal сообщало о критической нехватке боеприпасов, вынуждающей украинских солдат искать неразорвавшиеся снаряды для повторного использования.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивает, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России, а США и НАТО участвуют в конфликте не только через поставки, но и через подготовку кадров на территории европейских стран. Это обострение подчеркивает сложность поиска мирного решения и необходимость более широкой дипломатической инициативы.

Фото: www. flickr. com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)