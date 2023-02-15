Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.02.2023 : 74,2077
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.02.2023 : 79,5654
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 22:51

У США есть риск дефолта в июле-сентябре 2023 года

Дефолт может постичь Соединённые Штаты Америки в июле-сентябре 2023 года, если не будут повышены лимиты госдолга. Об это предупредило бюджетное управление конгресса страны.

«Если лимит госдолга не будет изменён, то возможности правительства для привлечения заимствований с использованием экстраординарных мер будут исчерпаны между июлем и сентябрём 2023 года, то есть в четвёртом квартале текущего финансового года»

Напомним, что излишняя помощь Украине "в значительной степени израсходовала имеющиеся военные запасы НАТО", сообщил экс-замгенсека Джейми Ши.

Мир

ВОЗ: количество смертности от COVID-19 снизилось в мире на 47%

За последние 4 недели более 6,7 млн человек "подцепили" коронавирусную инфекцию и более 64 тыс. умерли

Читать полностью

Госдеп продолжит изымать российские активы

Полученная прибыль от акций пойдет на помощь украинскому народу в случае крайней необходимости

Читать полностью

Общество

Вице-президент Зверева: кинофестиваль "Дух огня" сохранил международный статус

В программу мероприятия вошли шесть российских и семь иностранных картин

Читать полностью

Издательские дома активизируют формат саммари, или "завуалированное пиратство"

Это означает, что в дальнейшем содержание книг жанра нон-фикшн будет содержать ключевые идеи произведения без использования оригинального текста или определенных отрывков

Читать полностью

Новости