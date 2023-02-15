Дефолт может постичь Соединённые Штаты Америки в июле-сентябре 2023 года, если не будут повышены лимиты госдолга. Об это предупредило бюджетное управление конгресса страны.
«Если лимит госдолга не будет изменён, то возможности правительства для привлечения заимствований с использованием экстраординарных мер будут исчерпаны между июлем и сентябрём 2023 года, то есть в четвёртом квартале текущего финансового года»
Напомним, что излишняя помощь Украине "в значительной степени израсходовала имеющиеся военные запасы НАТО", сообщил экс-замгенсека Джейми Ши.
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