Сенат США обсудит использование американских технологий в российском оружии

На следующей неделе подкомитет по расследованиям комитета внутренней безопасности и правительственных дел Сената США планирует провести слушания, посвященные использованию американских технологий в российском оружии.
Об этом говорится в графике мероприятий подкомитета, опубликованном в четверг.
Слушания под названием "Технологии компаний США, питающие военную машину РФ" намечены на 10 сентября в 15:30 по вашингтонскому времени (22:30 мск). На мероприятии ожидаются выступления представителей крупных технологических компаний, таких как Intel, AMD, Texas Instruments и Analog Devices.
В этот же день Министерство торговли США объявило о введении новых мер в координации с союзниками, направленных на ограничение экспорта квантовых компьютеров, полупроводников, аэрокосмических товаров и других передовых технологий.
Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)
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