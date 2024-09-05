США ввели санкции против индийских компаний за участие в проекте "Арктик СПГ-2"

Американское Министерство финансов в четверг объявило о введении санкций против двух индийских компаний, обвинив их в участии в проекте "Арктик СПГ-2".

Под санкции попали судоходные компании Gotik Shipping и Plio Energy CargoShipping, а также два принадлежащих им судна - Mulan и NewEnergy.

Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)