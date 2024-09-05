США ввели санкции против индийских компаний за участие в проекте "Арктик СПГ-2"

Американское Министерство финансов в четверг объявило о введении санкций против двух индийских компаний, обвинив их в участии в проекте "Арктик СПГ-2".
Под санкции попали судоходные компании Gotik Shipping и Plio Energy CargoShipping, а также два принадлежащих им судна - Mulan и NewEnergy.
Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
ФБР проводит обыски у влиятельных чиновников в Нью-Йорке
В ходе текущего следствия Федеральное бюро расследований провело обыски в офисах и домах двух заметных фигур городской администрации Нью-Йорка - заместителей мэра, Шины Райт и Филипа Бэнкса. Об этом информирует местный новостной канал ABC, ссылаясь на свои источники.
Шольц и Вучич обсудили сырьевую политику и сотрудничество в добыче лития
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Сербии Александр Вучич провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы сырьевой политики, включая добычу лития в Сербии.
Правительство выделило почти 900 миллионов на поддержку ЖКХ
Правительство России выделило из резервного фонда более 822 миллионов рублей на софинансирование региональных программ по развитию предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.