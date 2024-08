Воздушная тревога над Эт-Танф: США игнорируют правила

В районе Эт-Танф Сирии зафиксировано 14 нарушений авиацией "коалиции" во главе с США. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.

По его словам, за прошедшие сутки "коалиция" совершила 14 нарушений правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики. В частности, были зафиксированы нарушения с использованием тремя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt.

Игнасюк подчеркнул, что подобные действия "коалиции" создают опасные предпосылки для авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряют обстановку в воздушном пространстве Сирии.

