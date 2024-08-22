США беспокоится за снабжение ВСУ после атаки на Курску область

Американские официальные лица выражают обеспокоенность по поводу состояния Вооруженных Сил Украины и их снабжения в свете недавних военных действий в Курской области.

Согласно NBC News, эти действия вызывают вопросы о стратегических целях и могут создать дополнительное напряжение в логистических цепочках Украины.

Источники NBC News отмечают, что поддержка украинских войск на российской территории и одновременное отражение атак на востоке Украины может привести к перегрузке каналов снабжения. Один из американских чиновников, цитируемый каналом, выразил тревогу по этому поводу.

Кроме того, цели операции ВСУ в Курской области остаются неясными для американских представителей.

6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область, стремясь захватить территорию, но их продвижение было остановлено, как заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он также указал, что российская сторона намерена полностью разгромить противника и восстановить контроль над государственной границей. По данным Министерства обороны России от 21 августа, в ходе боевых действий в этом районе ВСУ потеряли более 4,4 тысяч человек и 65 танков.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию, отметив, что действия Киева носят провокационный характер и включают неизбирательные атаки, в том числе по гражданским объектам. Он заверил, что ответ будет адекватным, и все поставленные цели будут достигнуты.

В Курской, а также в Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для защиты гражданского населения.

Фото: www. flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)